Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260415/v-alushta-i-19-prigorodnykh-selakh-ogranichat-podachu-vody-iz-za-dezinfektsii--1155228632.html
В Алушта и 19 пригородных селах ограничат подачу воды из-за дезинфекции
2026-04-15T15:55
крым
новости крыма
алушта
водопровод
вода крыма
дезинфекция
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153515646_0:0:3635:2045_1920x0_80_0_0_53ed1d9d1575a62393c0488efd564781.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153515646_904:0:3635:2048_1920x0_80_0_0_1b4c375a1966f3e2a1594949f3e2f02e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
© РИА Новости КрымРеконструкция разводящих сетей в Керчи
Реконструкция разводящих сетей в Керчи - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Алуште и 19 пригородных селах в течение двух дней будут вводить временные ограничения водоснабжения из-за плановых работ по очистке водопровода. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".
"В период с 23:00 22 апреля до 08:00 24 апреля будет проводиться ежегодная плановая профилактическая промывка и дезинфекция сетей и сооружений водоснабжения", – сказано в сообщении.
Промывку и дезинфекцию сетей проведут в Алуште, а также селах Верхняя Кутузовка, Генеральское, Виноградное, Запрудное, Изобильное, Кипарисное, Лаванда, Лазурное, Лавровое, Лучистое, Малый Маяк, Малореченское, Пушкино, Приветное, Рыбачье, Солнечногорское, Зеленогорье, Нижняя Кутузовка и пгт Партенит.
"В связи с повышенной дозой хлора в промывной воде, использование населением воды с централизованной системы холодного водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд в данный период не допускается", – подчеркнули специалисты.
Использовать воду в питьевых целях можно не ранее 8 утра 24 апреля. После завершения дезинфекции воду следует пропускать через кран в течение 10 минут перед употреблением.
"Также обращаем внимание, что в период профилактических работ в Алуште может наблюдаться снижение давления или частичное отсутствие воды", – добавили в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Родники в Крыму будут использовать для водоснабжения – документ
На контроле прокуратуры – когда достроят водовод "Николаевка"
В Евпатории построят большую станцию очистки воды
 
КрымНовости КрымаАлуштаВодопроводВода КрымаДезинфекция
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:44Когда в городах Крыма отключат отопление
17:31У берегов Крыма отработала ПВО
17:20Крымский мост: очередь на въезд растет
17:08Более 100 крымских преподавателей прошли обучающий интенсив Сбера
16:54Зеленский хочет помочь Трампу разблокировать Ормузский пролив
16:43Единая школьная форма в России: что ответили в Минпросвещения
16:30В Севастополе растет спрос на долгосрочную аренду квартир
16:09В Крыму задолженность за электроэнергию сократилась почти на 40%
15:55В Алушта и 19 пригородных селах ограничат подачу воды из-за дезинфекции
15:37Белгородская область под ударом ВСУ – ранены мирные
15:25Москва и Баку пришли к соглашению по вопросу крушения самолета компании AZAL
15:18В Турции ученик устроил стрельбу в школе – есть жертвы
15:13Путин собрал совещание и потребовал доклады из-за падения экономики в России
15:07Рейд в Севастополе открыли после часовой остановки
14:58В Феодосии громко - людей просят сохранять спокойствие
14:42Британия передаст Украине рекордные 120 тысяч БПЛА
14:19В Крыму ликвидировали колл-центр украинских мошенников
13:59Морской транспорт в Севастополе остановили
13:47Девятилетняя девочка пострадала при столкновении авто с поездом на Кубани
13:36Молдавия выходит из СНГ
Лента новостейМолния