В Алушта и 19 пригородных селах ограничат подачу воды из-за дезинфекции
В Алушта и 19 пригородных селах ограничат подачу воды из-за дезинфекции - РИА Новости Крым, 15.04.2026
В Алушта и 19 пригородных селах ограничат подачу воды из-за дезинфекции
В Алуште и 19 пригородных селах в течение двух дней будут вводить временные ограничения водоснабжения из-за плановых работ по очистке водопровода. Об этом... РИА Новости Крым, 15.04.2026
2026-04-15T15:55
2026-04-15T15:55
2026-04-15T15:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Алуште и 19 пригородных селах в течение двух дней будут вводить временные ограничения водоснабжения из-за плановых работ по очистке водопровода. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".Промывку и дезинфекцию сетей проведут в Алуште, а также селах Верхняя Кутузовка, Генеральское, Виноградное, Запрудное, Изобильное, Кипарисное, Лаванда, Лазурное, Лавровое, Лучистое, Малый Маяк, Малореченское, Пушкино, Приветное, Рыбачье, Солнечногорское, Зеленогорье, Нижняя Кутузовка и пгт Партенит.Использовать воду в питьевых целях можно не ранее 8 утра 24 апреля. После завершения дезинфекции воду следует пропускать через кран в течение 10 минут перед употреблением.
крым
алушта
крым, новости крыма, алушта, водопровод, вода крыма, дезинфекция
В Алушта и 19 пригородных селах ограничат подачу воды из-за дезинфекции
В Алушта и 19 пригородных селах ограничат подачу воды из-за дезинфекции водопровода
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Алуште и 19 пригородных селах в течение двух дней будут вводить временные ограничения водоснабжения из-за плановых работ по очистке водопровода. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".
"В период с 23:00 22 апреля до 08:00 24 апреля будет проводиться ежегодная плановая профилактическая промывка и дезинфекция сетей и сооружений водоснабжения", – сказано в сообщении.
Промывку и дезинфекцию сетей проведут в Алуште, а также селах Верхняя Кутузовка, Генеральское, Виноградное, Запрудное, Изобильное, Кипарисное, Лаванда, Лазурное, Лавровое, Лучистое, Малый Маяк, Малореченское, Пушкино, Приветное, Рыбачье, Солнечногорское, Зеленогорье, Нижняя Кутузовка и пгт Партенит.
"В связи с повышенной дозой хлора в промывной воде, использование населением воды с централизованной системы холодного водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд в данный период не допускается", – подчеркнули специалисты.
Использовать воду в питьевых целях можно не ранее 8 утра 24 апреля. После завершения дезинфекции воду следует пропускать через кран в течение 10 минут перед употреблением.
"Также обращаем внимание, что в период профилактических работ в Алуште может наблюдаться снижение давления или частичное отсутствие воды", – добавили в сообщении.
