Ущерб бюджету на триллион рублей - в Москве накрыли ОПГ - РИА Новости Крым, 15.04.2026
Ущерб бюджету на триллион рублей - в Москве накрыли ОПГ
В Москве спецслужбы пресекли деятельность организованной группы, которая создала четыре тысячи фиктивных юридических лиц и продавала фальшивые счета-фактуры. В... РИА Новости Крым, 15.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Москве спецслужбы пресекли деятельность организованной группы, которая создала четыре тысячи фиктивных юридических лиц и продавала фальшивые счета-фактуры. В результате такой деятельности бюджет России недополучил свыше одного триллиона рублей налогов, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В Москве пресечена деятельность участников организованной группы, причинивших ущерб бюджетной системе РФ в размере более одного триллиона рублей", - сказала она.
По словам Петренко, возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Как установило следствие, с 2023 года по настоящее время участники организованной группы создали более четырех тысяч фиктивных юридических лиц. Для получения незаконной прибыли фигуранты продали почти 40 тысячам организаций поддельные счета-фактуры. В документах фиксировалась ложная информация о проданных товарах, выполненных работах и услугах. Данные поддельные счета-фактуры неправомерно отражались в отчетности налогоплательщиков, которая направлялась в налоговые органы.
"В настоящее время ряд подозреваемых уже доставлен к следователю для проведения необходимых следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается", - добавила Петренко.
Ранее на Кубани 49-летняя мать и ее 26-летний сын разработали мошенническую схему и похитили у государства 30 миллионов рублей. Также сообщалось, что подрядчика строительной фирмы подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Следствие полагает, что он причинил вред крымскому бюджету на 26 миллионов рублей при благоустройстве дворов в Симферополе. Также в Севастополе гендиректору судоремонтной базы предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. В 2019 г. и в 2022 г. с данным предприятием государственным заказчиком были заключены многомиллионные договоры на выполнение работ по обслуживанию и ремонту техники.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
