Ущерб бюджету на триллион рублей - в Москве накрыли ОПГ
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Москве спецслужбы пресекли деятельность организованной группы, которая создала четыре тысячи фиктивных юридических лиц и продавала фальшивые счета-фактуры. В результате такой деятельности бюджет России недополучил свыше одного триллиона рублей налогов, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.По словам Петренко, возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).Как установило следствие, с 2023 года по настоящее время участники организованной группы создали более четырех тысяч фиктивных юридических лиц. Для получения незаконной прибыли фигуранты продали почти 40 тысячам организаций поддельные счета-фактуры. В документах фиксировалась ложная информация о проданных товарах, выполненных работах и услугах. Данные поддельные счета-фактуры неправомерно отражались в отчетности налогоплательщиков, которая направлялась в налоговые органы."В настоящее время ряд подозреваемых уже доставлен к следователю для проведения необходимых следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается", - добавила Петренко.Ранее на Кубани 49-летняя мать и ее 26-летний сын разработали мошенническую схему и похитили у государства 30 миллионов рублей. Также сообщалось, что подрядчика строительной фирмы подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Следствие полагает, что он причинил вред крымскому бюджету на 26 миллионов рублей при благоустройстве дворов в Симферополе. Также в Севастополе гендиректору судоремонтной базы предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. В 2019 г. и в 2022 г. с данным предприятием государственным заказчиком были заключены многомиллионные договоры на выполнение работ по обслуживанию и ремонту техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники пытаются отобрать выплаты у бойцов СВО и у их семей в Крыму"Любовь" за деньги и звонки "ФСБ": как обманывают жителей СевастополяБлаготворительные фонды обязали подтверждать свои соцсети на госуслугах
