Три города Крыма вошли в топ-10 направлений для короткого отдыха
2026-04-15T08:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Севастополь, Симферополь и Судак вошли в десятку популярных направлений для трехдневного отдыха в апреле 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте оказалась Москва, на втором – Краснодар, а на третьем – Нижний Новгород", – выяснили аналитики сервиса.
В Москве средний ценник за ночевку в отеле составляет 4510 рублей, в Краснодаре – 3150, в Нижнем Новгороде – 4813.
Далее следуют Волгоград, где в среднем за номер просят 3827 рублей, Севастополь со средним чеком в 4873 рубля и Самара – 3856. Также в рейтинг вошли Судак – 4343 рубля и Симферополь – 3555.
Замыкают десятку Новороссийск и поселок Каменномостский в Адыгее – 2576 и 6117 рублей соответственно.
Как сообщалось, Алушта, Алупка и Судак вошли в десятку самых популярных малых городов
для отдыха в апреле 2026 года.
Читайте также на РИА Новости Крым: