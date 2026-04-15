Три города Крыма вошли в топ-10 направлений для короткого отдыха

Севастополь, Симферополь и Судак вошли в десятку популярных направлений для трехдневного отдыха в апреле 2026 года.

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Севастополь, Симферополь и Судак вошли в десятку популярных направлений для трехдневного отдыха в апреле 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.В Москве средний ценник за ночевку в отеле составляет 4510 рублей, в Краснодаре – 3150, в Нижнем Новгороде – 4813.Далее следуют Волгоград, где в среднем за номер просят 3827 рублей, Севастополь со средним чеком в 4873 рубля и Самара – 3856. Также в рейтинг вошли Судак – 4343 рубля и Симферополь – 3555.Замыкают десятку Новороссийск и поселок Каменномостский в Адыгее – 2576 и 6117 рублей соответственно.Как сообщалось, Алушта, Алупка и Судак вошли в десятку самых популярных малых городов для отдыха в апреле 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают отели Ялты и Алушты – цены в апрелеДлинный отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоитТуристический потенциал Крыма может быть расширен на круглый год

