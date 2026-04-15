Супруги из Севастополя пытались провернуть аферу с городской землей - РИА Новости Крым, 15.04.2026
Супруги из Севастополя пытались провернуть аферу с городской землей
Супруги из Севастополя пытались провернуть аферу с городской землей - РИА Новости Крым, 15.04.2026
Супруги из Севастополя пытались провернуть аферу с городской землей
Супружеская пара из Севастополя стала фигурантом уголовного дела за попытку провести мошенническую операцию с земельным участком стоимостью более миллиона... РИА Новости Крым, 15.04.2026
2026-04-15T09:35
2026-04-15T09:35
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
прокуратура города севастополя
мошенничество
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Супружеская пара из Севастополя стала фигурантом уголовного дела за попытку провести мошенническую операцию с земельным участком стоимостью более миллиона рублей, находящимся в собственности города. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.По данным ведомства, супруги, занимающиеся куплей-продажей и строительством недвижимости, подыскали местного жителя, который имеет право на льготную аренду земли. По его доверенности в мае 2024 года они организовали получение им от города в аренду бесплатно земельного участка в Орловке для ведения садоводства площадью 740 квадратных метров.Затем супруги переоформили аренду земли на себя. В 2025 году они возвели на участке небольшое деревянное сооружение. Выдавая его за жилой дом, они обратились к властям для выкупа у государства земельного участка под этим строением на льготных условиях всего за 61 тысячу рублей.В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. По статье "покушение на мошенничество в особо крупном размере".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму аферисты продали землю в несуществующих СНТ на 25 млн рублейВ Севастополе председатель ТСН попался на афере с землейОбещал помочь: москвич выманил у крымчанина 2,5 млн рублей
крым
севастополь
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, мошенничество
Супруги из Севастополя пытались провернуть аферу с городской землей

В Севастополе супруги пытались провернуть аферу с земельным участком за 1,2 млн рублей

© Прокуратура СевастополяВ Севастополе возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничестве с земельным участком
В Севастополе возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество с земельным участком
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Супружеская пара из Севастополя стала фигурантом уголовного дела за попытку провести мошенническую операцию с земельным участком стоимостью более миллиона рублей, находящимся в собственности города. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным ведомства, супруги, занимающиеся куплей-продажей и строительством недвижимости, подыскали местного жителя, который имеет право на льготную аренду земли. По его доверенности в мае 2024 года они организовали получение им от города в аренду бесплатно земельного участка в Орловке для ведения садоводства площадью 740 квадратных метров.
Затем супруги переоформили аренду земли на себя. В 2025 году они возвели на участке небольшое деревянное сооружение. Выдавая его за жилой дом, они обратились к властям для выкупа у государства земельного участка под этим строением на льготных условиях всего за 61 тысячу рублей.
"При рассмотрении заявления выявлено, что сооружение в действительности не является жилым домом, в связи с чем в выкупе земельного участка без торгов по льготной ставке отказано. Таким образом, из собственности города Севастополя могла незаконно выбыть земля кадастровой стоимостью свыше 1,2 млн рублей", – говорится в сообщении.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. По статье "покушение на мошенничество в особо крупном размере".
