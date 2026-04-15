Супруги из Севастополя пытались провернуть аферу с городской землей

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Супружеская пара из Севастополя стала фигурантом уголовного дела за попытку провести мошенническую операцию с земельным участком стоимостью более миллиона рублей, находящимся в собственности города. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.По данным ведомства, супруги, занимающиеся куплей-продажей и строительством недвижимости, подыскали местного жителя, который имеет право на льготную аренду земли. По его доверенности в мае 2024 года они организовали получение им от города в аренду бесплатно земельного участка в Орловке для ведения садоводства площадью 740 квадратных метров.Затем супруги переоформили аренду земли на себя. В 2025 году они возвели на участке небольшое деревянное сооружение. Выдавая его за жилой дом, они обратились к властям для выкупа у государства земельного участка под этим строением на льготных условиях всего за 61 тысячу рублей.В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. По статье "покушение на мошенничество в особо крупном размере".

