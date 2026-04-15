США возобновили санкции против российской нефти - РИА Новости Крым, 15.04.2026
США возобновили санкции против российской нефти
Американские санкции в отношении российской нефти, действие которых было приостановлено в марте, возобновлены. Об этом сообщает газета Politico.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Американские санкции в отношении российской нефти, действие которых было приостановлено в марте, возобновлены. Об этом сообщает газета Politico.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление, что какие-либо объявления со стороны США по поводу пролонгации лицензии отсутствовали.В марте президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC пообещал вернуть связанные с нефтью антироссийские санкции после стабилизации цен на энергоресурсы, подорожавшие из-за американской атаки на Иран.Ранее США на месяц отменили введенный прежде запрет на покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.Российская нефть необходима международной энергетической инфраструктуре, потому ослабление ранее введенных санкций США на покупку этого топлива у РФ вполне понятно, прокомментировали такое решение в Кремле.
Санкции США против российской нефти снова в действии - СМИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Американские санкции в отношении российской нефти, действие которых было приостановлено в марте, возобновлены. Об этом сообщает газета Politico.

"Санкции США против российской нефти снова в силе после того, как на этих выходных администрация Дональда Трампа не продлила срок действия освобождения (от санкций. - ред.)", - цитирует издание РИА Новости.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление, что какие-либо объявления со стороны США по поводу пролонгации лицензии отсутствовали.
В марте президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC пообещал вернуть связанные с нефтью антироссийские санкции после стабилизации цен на энергоресурсы, подорожавшие из-за американской атаки на Иран.
Ранее США на месяц отменили введенный прежде запрет на покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.
Российская нефть необходима международной энергетической инфраструктуре, потому ослабление ранее введенных санкций США на покупку этого топлива у РФ вполне понятно, прокомментировали такое решение в Кремле.
