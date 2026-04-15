США возобновили санкции против российской нефти

Американские санкции в отношении российской нефти, действие которых было приостановлено в марте, возобновлены. Об этом сообщает газета Politico. РИА Новости Крым, 15.04.2026

2026-04-15T08:12

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Американские санкции в отношении российской нефти, действие которых было приостановлено в марте, возобновлены. Об этом сообщает газета Politico.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление, что какие-либо объявления со стороны США по поводу пролонгации лицензии отсутствовали.В марте президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC пообещал вернуть связанные с нефтью антироссийские санкции после стабилизации цен на энергоресурсы, подорожавшие из-за американской атаки на Иран.Ранее США на месяц отменили введенный прежде запрет на покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.Российская нефть необходима международной энергетической инфраструктуре, потому ослабление ранее введенных санкций США на покупку этого топлива у РФ вполне понятно, прокомментировали такое решение в Кремле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на нефть в мире вырастут на 20 процентов - прогнозДмитрий Киселев назвал российскую экономику героическойВ Госдуме назвали главную позитивную новость для экономики России

