https://crimea.ria.ru/20260415/simferopol-skovali-semiballnye-probki-1155214464.html

Симферополь "сковали" семибалльные пробки

Симферополь "сковали" семибалльные пробки - РИА Новости Крым, 15.04.2026

Симферополь "сковали" семибалльные пробки

Утром в среду на дорогах Симферополя образовались серьезные автомобильные заторы. Судя по сервису "Яндекс.Пробки", они достигли уровня семи баллов.

2026-04-15T09:04

2026-04-15T09:04

2026-04-15T09:04

ситуация на дорогах крыма

крым

симферополь

пробки в симферополе

автомобиль

транспорт

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0f/1155214344_0:99:1020:673_1920x0_80_0_0_9bbaec88f35c00e5c631637ad2bfe537.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Утром в среду на дорогах Симферополя образовались серьезные автомобильные заторы. Судя по сервису "Яндекс.Пробки", они достигли уровня семи баллов.Транспорт стоит и на улицах Русская, Гражданская, Балаклавская, Трубаченко и переулке Гренажный. Пробки наблюдаются также на Залесской.Проспект Кирова "стоит" в сторону Центрального рынка, в обе стороны затруднено движение и по улице Потемкинская. В сторону Куйбышевского кольца транспорт скопился на Киевской, на Проспекте Победы и на Троллейбусной улице. Еще одно ДТП затрудняет проезд транспорта на Объездной дороге от улицы Луговая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, пробки в симферополе, автомобиль, транспорт, новости крыма