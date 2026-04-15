Штраф до 500 тысяч рублей за сообщение – что нельзя писать в домовом чате - РИА Новости Крым, 15.04.2026

2026-04-15T08:41

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Разглашение персональных данных соседей в общедомовом чате может повлечь за собой административный штраф до 300 тысяч рублей, а при повторном нарушении - до полумиллиона. Об этом сообщил директор Института информационной и медиабезопасности Университета имени Кутафина (МГЮА) Владимир Никишин.По словам эксперта, гражданам, разместившим данные без согласия соседа, грозит административный штраф - до 15 тысяч рублей, для должностных лиц - до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 300 тысяч рублей.При этом повторное нарушение может обернуться более строгими санкциями. В этом случае, размер штрафа увеличивается для граждан до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 500 тысяч рублей, добавил собеседник агентства.Ранее в Роскомнадзоре заявляли, что мессенджер Telegram создал и поддерживает инфраструктуру, позволяющую ряду сервисов незаконно распространять персональные данные россиян.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Своя" жизнь смартфона: в полиции предупредили о вредоносной прошивкеПод видом фото с места ДТП: аферисты рассылают вредоносные файлы в чатыИскусственный интеллект для работы и жизни: что изменит новый закон в РФ

