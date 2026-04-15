https://crimea.ria.ru/20260415/rossiya-mozhet-vospolnit-defitsit-energoresursov-kitaya--lavrov-1155211423.html

Россия может восполнить дефицит энергоресурсов Китая – Лавров

Россия может восполнить дефицит энергоресурсов Китая – Лавров - РИА Новости Крым, 15.04.2026

Россия может восполнить дефицит энергоресурсов Китая – Лавров

Россия готова помочь восполнить дефицит энергоресурсов в Китае и других заинтересованных странах, который возник на фоне блокады Ормузского пролива со стороны... РИА Новости Крым, 15.04.2026

2026-04-15T06:22

2026-04-15T06:22

2026-04-15T06:22

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сергей лавров

китай

политика

внешняя политика

в мире

ближний восток

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0f/1155211308_0:148:3116:1901_1920x0_80_0_0_43dc4bab5f9bc815c636256bb6a92f5f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Россия готова помочь восполнить дефицит энергоресурсов в Китае и других заинтересованных странах, который возник на фоне блокады Ормузского пролива со стороны США. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в время официального визита в Китай.Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что аппетиты стран Запада растут и сегодня они пытаются установить свои правила в регионе Центральной Азии и на Южном Кавказе, чтобы диктовать им, с кем выстраивать отношения."В Центральной Азии разворачивается такая интересная геополитическая борьба в силу попыток Запада и здесь устанавливать свои правила, играть ведущую роль в том, как организовывать жизнь центрально-азиатским государствам, с кем обустраивать свои отношения. То же самое, может быть, не столь очевидно, проявляется уже и на Южном Кавказе", - заявил Лавров.При этом возникает все больше острых ситуаций по всей Евразии, отметил министр внутренних дел России. Более того, США хотят переложить на Европу ответственность за сдерживание России, чтобы освободить себе руки на китайском направлении, акцентировал глава МИД."Соединенные Штаты хотят… переложить на Европу главную ответственность за сдерживание России, чтобы освободить с себя руки, прямо скажем, на китайском направлении, они этого не скрывают, вот в этих интересах они пытаются стимулировать не только дискуссии, но и практические действия в направлении создания такого военного антироссийского, заранее анонсированного антироссийского военного блока с участием Украины", - сказал Лавров.Лавров также сообщил о готовящемся визите президента России Владимира Путина в Китай."В январе этого года президент Путин и председатель Си Цзиньпин дали старт 14-му перекрестному году… образования. В рамках проработки программы визита президента Путина в первой половине нынешнего года в Китай мы предложили уделить внимание в том числе и этому направлению при проработке повестки дня саммита", - отметил он.

китай

ближний восток

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, китай, политика, внешняя политика, в мире, ближний восток, новости