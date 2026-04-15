Россия может восполнить дефицит энергоресурсов Китая – Лавров
06:22 15.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Россия готова помочь восполнить дефицит энергоресурсов в Китае и других заинтересованных странах, который возник на фоне блокады Ормузского пролива со стороны США. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в время официального визита в Китай.

"Россия может, безусловно, восполнить недостаток ресурсов, который возник и у КНР, и у других стран, которые заинтересованы с нами работать на равноправной и взаимовыгодной основе", - отметил он.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что аппетиты стран Запада растут и сегодня они пытаются установить свои правила в регионе Центральной Азии и на Южном Кавказе, чтобы диктовать им, с кем выстраивать отношения.
"В Центральной Азии разворачивается такая интересная геополитическая борьба в силу попыток Запада и здесь устанавливать свои правила, играть ведущую роль в том, как организовывать жизнь центрально-азиатским государствам, с кем обустраивать свои отношения. То же самое, может быть, не столь очевидно, проявляется уже и на Южном Кавказе", - заявил Лавров.
При этом возникает все больше острых ситуаций по всей Евразии, отметил министр внутренних дел России.
"Ближний Восток и зона Персидского залива, где сейчас происходят наиболее интересующие всех события, - это очевидный кризисный узел, который очень непросто будет развязать. И то, что сейчас пытаются его просто разбудить, думаю, это едва приведет к результату", - добавил министр.
Более того, США хотят переложить на Европу ответственность за сдерживание России, чтобы освободить себе руки на китайском направлении, акцентировал глава МИД.
"Соединенные Штаты хотят… переложить на Европу главную ответственность за сдерживание России, чтобы освободить с себя руки, прямо скажем, на китайском направлении, они этого не скрывают, вот в этих интересах они пытаются стимулировать не только дискуссии, но и практические действия в направлении создания такого военного антироссийского, заранее анонсированного антироссийского военного блока с участием Украины", - сказал Лавров.
Лавров также сообщил о готовящемся визите президента России Владимира Путина в Китай.
"В январе этого года президент Путин и председатель Си Цзиньпин дали старт 14-му перекрестному году… образования. В рамках проработки программы визита президента Путина в первой половине нынешнего года в Китай мы предложили уделить внимание в том числе и этому направлению при проработке повестки дня саммита", - отметил он.
