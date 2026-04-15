Путин собрал совещание и потребовал доклады из-за падения экономики в России
Экономическая динамика в России снижается второй месяц подряд, ВВП страны за январь-февраль сократился на 1,8%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 15.04.2026
2026-04-15T15:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Экономическая динамика в России снижается второй месяц подряд, ВВП страны за январь-февраль сократился на 1,8%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.Среди причин отрицательной динамики специалисты отмечают так называемые сезонные факторы, но далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране, подчеркнул Путин.Президент обратил внимание правительства на необходимость постоянно нацеливать работу на подготовку конкретных мер для стимулирования роста, выработку адекватных решений для преодоления в целом ожидаемых тенденций, которые и проявляются в последнее время.
Путин потребовал доклады из-за падения экономики в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Экономическая динамика в России снижается второй месяц подряд, ВВП страны за январь-февраль сократился на 1,8%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Статистические данные показывают, что уже два месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается. В целом, за январь-февраль ВВП сократился на 1,8 процента. В минусе оказались обрабатывающие отрасли и промышленное производство в целом, а также такое важное, системно значимое направление как строительство", – сказал глава государства.
Среди причин отрицательной динамики специалисты отмечают так называемые сезонные факторы, но далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране, подчеркнул Путин.
"Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий. Причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России", – сказал глава государства.
Президент обратил внимание правительства на необходимость постоянно нацеливать работу на подготовку конкретных мер для стимулирования роста, выработку адекватных решений для преодоления в целом ожидаемых тенденций, которые и проявляются в последнее время.
"И конечно, жду предложений по дополнительным мерам, направленным на возобновление роста отечественной экономики, на поддержку деловых инициатив, на улучшение структуры занятости в пользу отраслей с более эффективными рабочими местами, где формируется высокая добавленная стоимость", – указал российский лидер.
