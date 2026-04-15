Рейтинг@Mail.ru
Продолжит ли Венгрия покупать нефть у России – заявление будущего премьера - РИА Новости Крым, 15.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260415/prodolzhit-li-vengriya-pokupat-neft-u-rossii--zayavlenie-buduschego-premera-1155218059.html
Продолжит ли Венгрия покупать нефть у России – заявление будущего премьера
Венгрия не может отказаться от импорта российских энергоносителей, при этом Будапешт будет стремиться получать нефть из как можно большего количества... РИА Новости Крым, 15.04.2026
2026-04-15T10:45
2026-04-15T10:46
венгрия
российская нефть
россия
новости
петер мадьяр
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0b/1144834988_0:44:1441:854_1920x0_80_0_0_d2b430fc2e9c931f4ae98b12cef26d79.png
венгрия
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0b/1144834988_121:0:1318:898_1920x0_80_0_0_354229a480ac16e10e4a8c48b25e5f9f.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
10:45 15.04.2026 (обновлено: 10:46 15.04.2026)
 
© AP PhotoНефтепровод в Венгрии
Нефтепровод в Венгрии - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© AP Photo
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Венгрия не может отказаться от импорта российских энергоносителей, при этом Будапешт будет стремиться получать нефть из как можно большего количества источников. Об этом заявил лидер победившей на парламентских выборах партии "Тиса", будущий премьер-министр республики Петер Мадьяр в эфире радио Kossuth.
"Мы хотим диверсифицировать источники, мы хотим получать нефть из как можно большего количества источников и как можно дешевле... Конечно, (нефтепровод) "Дружба" останется, мы ясно дали понять, что Венгрия не может сейчас отказаться, даже если бы хотела, в данный момент не может полностью отказаться от российской нефти", - цитирует политика РИА Новости.
По словам Мадьяра, Будапешт рассчитывает на то, что Киев выполнит обещание и возобновит работу нефтепровода "Дружба" к концу апреля.

Поставки по нефтепроводу "Дружба"

11 марта 2025 года из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба" были приостановлены поставки нефти из РФ в Венгрию. Позже Украина повторила атаки на объект 13 и 18 августа – во втором случае без нефти временно остались Венгрия и Словакия. Также удар повторился по участку у границы с Белоруссией.
Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Киев объяснили это повреждением трубопровода. Власти Венгрии и Словакии заявляли, что не верят в эту версию и считают остановку поставок нефти политическим решением.
18 февраля 2026 года Венгрия и Словакия официально объявили о прекращении поставок на Украину дизельного топлива из-за остановки Киевом транзита нефти по трубопроводу "Дружба".
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что отремонтировать нефтепровод "Дружба" на Украине планируют до конца апреля, но работы сделают не полностью.

Выборы в Венгрии

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. По итогам подсчета 99% голосов оппозиционная партия "Тиса" во главе с Мадьяром получает 136 мест в парламенте из 199, что дает ей конституционное большинство. Правящий альянс "Фидес" и Христианско-демократической народной партии во главе с действующим премьер-министром Виктором Орбаном получает 57 мест.
Политолог Юрий Светов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что будущее новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром будет вести прагматичную политику и пытаться искать баланс в отношениях как с Евросоюзом, так и с Россией.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Венгрии сделали заявление о членстве Украины в ЕС и антироссийских санкциях
Выборы в Венгрии – в Кремле сделали заявление
Евросоюз позволил Венгрии заблокировать кредит Украине намеренно – мнение
 
ВенгрияРоссийская нефтьРоссияНовостиПетер Мадьяр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:24В Крыму и новых регионах восстанавливают электроснабжение после атаки ВСУ
12:18В Евпатории выявили опасный участок возле школы
12:05Крым с начала года посетили 564 тысяч туристов
11:58В России выпускают памятную серебряную монету "Орден Славы"
11:52В Севастополе таксист снес питбайк - двое подростков в больнице
11:42В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за заморозков
11:38В России вдвое выросло число причастных к терроризму детей
11:29В крымском городе Саки на этой неделе отключат отопление
11:22ВСУ атаковали Башкортостан – что известно
11:15Помощь жителям поселков: Феодосия получила медоборудование на 26 млн
11:05Принятых мер для защиты от атак беспилотников ВСУ недостаточно - Гуцан
10:54Грузовой поезд смял ГАЗель на Кубани - есть пострадавшие
10:45Продолжит ли Венгрия покупать нефть у России – заявление будущего премьера
10:28Космос, Крым и кукуруза – инфографика к 132-летию со дня рождения Хрущева
10:14В Крыму подключили к газу еще три села
10:06Крымский мост сейчас - что с очередями и сколько ждать проезда
10:00Запорожская и Херсонская области без света после ударов ВСУ
09:48Москвич не угадал ни одного числа в лотерее и выиграл 33 млн рублей
09:35Супруги из Севастополя пытались провернуть аферу с городской землей
09:21Подросток за рулем Daewoo устроил ДТП с 4 погибшими
Лента новостейМолния