https://crimea.ria.ru/20260415/prodolzhit-li-vengriya-pokupat-neft-u-rossii--zayavlenie-buduschego-premera-1155218059.html

Продолжит ли Венгрия покупать нефть у России – заявление будущего премьера - РИА Новости Крым, 15.04.2026

Венгрия не может отказаться от импорта российских энергоносителей, при этом Будапешт будет стремиться получать нефть из как можно большего количества... РИА Новости Крым, 15.04.2026

венгрия

российская нефть

россия

новости

петер мадьяр

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0b/1144834988_0:44:1441:854_1920x0_80_0_0_d2b430fc2e9c931f4ae98b12cef26d79.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Венгрия не может отказаться от импорта российских энергоносителей, при этом Будапешт будет стремиться получать нефть из как можно большего количества источников. Об этом заявил лидер победившей на парламентских выборах партии "Тиса", будущий премьер-министр республики Петер Мадьяр в эфире радио Kossuth.По словам Мадьяра, Будапешт рассчитывает на то, что Киев выполнит обещание и возобновит работу нефтепровода "Дружба" к концу апреля.Поставки по нефтепроводу "Дружба"11 марта 2025 года из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба" были приостановлены поставки нефти из РФ в Венгрию. Позже Украина повторила атаки на объект 13 и 18 августа – во втором случае без нефти временно остались Венгрия и Словакия. Также удар повторился по участку у границы с Белоруссией.Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Киев объяснили это повреждением трубопровода. Власти Венгрии и Словакии заявляли, что не верят в эту версию и считают остановку поставок нефти политическим решением.18 февраля 2026 года Венгрия и Словакия официально объявили о прекращении поставок на Украину дизельного топлива из-за остановки Киевом транзита нефти по трубопроводу "Дружба".Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что отремонтировать нефтепровод "Дружба" на Украине планируют до конца апреля, но работы сделают не полностью.Выборы в ВенгрииПарламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. По итогам подсчета 99% голосов оппозиционная партия "Тиса" во главе с Мадьяром получает 136 мест в парламенте из 199, что дает ей конституционное большинство. Правящий альянс "Фидес" и Христианско-демократической народной партии во главе с действующим премьер-министром Виктором Орбаном получает 57 мест.Политолог Юрий Светов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что будущее новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром будет вести прагматичную политику и пытаться искать баланс в отношениях как с Евросоюзом, так и с Россией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Венгрии сделали заявление о членстве Украины в ЕС и антироссийских санкциях Выборы в Венгрии – в Кремле сделали заявление Евросоюз позволил Венгрии заблокировать кредит Украине намеренно – мнение

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

