Помощь жителям поселков: Феодосия получила медоборудование на 26 млн - РИА Новости Крым, 15.04.2026
Помощь жителям поселков: Феодосия получила медоборудование на 26 млн
Помощь жителям поселков: Феодосия получила медоборудование на 26 млн
Феодосийский медицинский центр получил современный передвижной комплекс для проведения флюорографии и маммографии стоимостью 26 млн рублей. Это позволит... РИА Новости Крым, 15.04.2026
2026-04-15T11:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Феодосийский медицинский центр получил современный передвижной комплекс для проведения флюорографии и маммографии стоимостью 26 млн рублей. Это позволит проводить диагностику жителям двух феодосийских поселков без выезда в город. Об этом РИА Новости Крым сообщил главврач Феодосийского медицинского центра Эдуард Пянковский. До этого, по его словам, в поликлинике Приморского флюорографические исследования проводили на устаревшем аппарате, маммограф и вовсе привозили в Приморский всего дважды в месяц. Чаще всего за качественной диагностикой жителям двух указанных населенных пунктов с общей численностью населения более 15 тысяч человек приходилось ездить в город.Также Пянковский проинформировал о завершении первого этапа ремонта Феодосийской городской поликлиники, в ходе которого отремонтированы помещения первого этажа. В настоящее время проходит процедура заключения контракта на следующий этап, который охватит второй, третий и четвертый этажи поликлиники. Заключить двухлетний контракт планируют до конца апреля.Феодосийская поликлиника ранее получила оборудование на 20 миллионов рублей для восстановления пациентов после травм и болезней. Новое отделение амбулаторной реабилитации ведет работу в том числе с участниками спецоперации.
крым, новости крыма, феодосия, медицина, здравоохранение в крыму и севастополе
Помощь жителям поселков: Феодосия получила медоборудование на 26 млн

Медцентр в Феодосии получил передвижной диагностический комплекс за 26 млн рублей

11:15 15.04.2026
 
© РИА Новости . Evgeniy Samarin / Перейти в фотобанкДиагностический медицинский прибор в одной из больниц Москвы
Диагностический медицинский прибор в одной из больниц Москвы - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Феодосийский медицинский центр получил современный передвижной комплекс для проведения флюорографии и маммографии стоимостью 26 млн рублей. Это позволит проводить диагностику жителям двух феодосийских поселков без выезда в город. Об этом РИА Новости Крым сообщил главврач Феодосийского медицинского центра Эдуард Пянковский.
"Феодосийский медицинский центр получил передвижной комплекс на два аппарата: флюорограф и маммограф для проведения маммографии женщинам. Данный комплекс будет располагаться в основном в поликлиническом отделении поселка Приморский, что позволит проводить данные исследования всем жителям Приморского и Берегового", – рассказал Пянковский.
До этого, по его словам, в поликлинике Приморского флюорографические исследования проводили на устаревшем аппарате, маммограф и вовсе привозили в Приморский всего дважды в месяц. Чаще всего за качественной диагностикой жителям двух указанных населенных пунктов с общей численностью населения более 15 тысяч человек приходилось ездить в город.
"На приобретение передвижного комплекса по программе модернизации первичного звена из регионального бюджета было выделено 26 млн рублей. Но это еще не все. В настоящее время проводится процедура закупки аппарата С-Дуга в детскую больницу, что позволит проводить операции по установке и снятию металлоконструкций при травматологических состояниях", – продолжил главврач феодосийского горздрава.
Также Пянковский проинформировал о завершении первого этапа ремонта Феодосийской городской поликлиники, в ходе которого отремонтированы помещения первого этажа. В настоящее время проходит процедура заключения контракта на следующий этап, который охватит второй, третий и четвертый этажи поликлиники. Заключить двухлетний контракт планируют до конца апреля.
© Фото предоставлено главврачом Феодосийского медицинского центра Эдуардом ПянковскимМедцентр в Феодосии получил передвижной диагностический комплекс за 26 млн рублей
Феодосийская поликлиника ранее получила оборудование на 20 миллионов рублей для восстановления пациентов после травм и болезней. Новое отделение амбулаторной реабилитации ведет работу в том числе с участниками спецоперации.
В Крыму отремонтировали почти 1000 объектов здравоохранения за 11 лет
В кожвендиспансер Крыма купили аппарат для удаления новообразований
В Крыму дорогостоящие анализы стали доступны в рамках диспансеризации
КрымНовости КрымаФеодосияМедицинаЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
