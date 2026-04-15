Помощь жителям поселков: Феодосия получила медоборудование на 26 млн

Помощь жителям поселков: Феодосия получила медоборудование на 26 млн - РИА Новости Крым, 15.04.2026

Помощь жителям поселков: Феодосия получила медоборудование на 26 млн

Феодосийский медицинский центр получил современный передвижной комплекс для проведения флюорографии и маммографии стоимостью 26 млн рублей. Это позволит... РИА Новости Крым, 15.04.2026

2026-04-15T11:15

2026-04-15T11:15

2026-04-15T11:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Феодосийский медицинский центр получил современный передвижной комплекс для проведения флюорографии и маммографии стоимостью 26 млн рублей. Это позволит проводить диагностику жителям двух феодосийских поселков без выезда в город. Об этом РИА Новости Крым сообщил главврач Феодосийского медицинского центра Эдуард Пянковский. До этого, по его словам, в поликлинике Приморского флюорографические исследования проводили на устаревшем аппарате, маммограф и вовсе привозили в Приморский всего дважды в месяц. Чаще всего за качественной диагностикой жителям двух указанных населенных пунктов с общей численностью населения более 15 тысяч человек приходилось ездить в город.Также Пянковский проинформировал о завершении первого этапа ремонта Феодосийской городской поликлиники, в ходе которого отремонтированы помещения первого этажа. В настоящее время проходит процедура заключения контракта на следующий этап, который охватит второй, третий и четвертый этажи поликлиники. Заключить двухлетний контракт планируют до конца апреля.Феодосийская поликлиника ранее получила оборудование на 20 миллионов рублей для восстановления пациентов после травм и болезней. Новое отделение амбулаторной реабилитации ведет работу в том числе с участниками спецоперации.

крым

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, феодосия, медицина, здравоохранение в крыму и севастополе