Подросток за рулем Daewoo устроил ДТП с 4 погибшими - РИА Новости Крым, 15.04.2026
Подросток за рулем Daewoo устроил ДТП с 4 погибшими
Подросток за рулем Daewoo устроил ДТП с 4 погибшими - РИА Новости Крым, 15.04.2026
Подросток за рулем Daewoo устроил ДТП с 4 погибшими
Мужчина и три женщины погибли в ДТП в Белебеевском районе Башкортостана. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики, за рулем находился подросток. РИА Новости Крым, 15.04.2026
2026-04-15T09:21
2026-04-15T09:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Мужчина и три женщины погибли в ДТП в Белебеевском районе Башкортостана. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики, за рулем находился подросток.Авария произошла в шесть часов утра на 28 км автодороги Белебей-Приютов. По предварительным данным, 16-летний водитель Daewoo Nexia съехал в кювет, после чего машина перевернулась.На место аварии выехал временно исполняющий обязанности начальника Управления ГИБДД МВД по республике. Данные участников дорожного происшествия устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разогнались до 225 километров: жуткое ДТП на КубаниЭлектричка смяла легковушку под БрянскомТри человека пострадали из-за пьяного водителя в Крыму – ему грозит до 7 лет
Подросток за рулем Daewoo устроил ДТП с 4 погибшими

Подросток за рулем Daewoo устроил аварию с четырьмя погибшими в Башкортостане

09:21 15.04.2026
 
© Госавтоинспекция БашкортостанаДТП с четырьмя пострадавшими в Башкортостане
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Мужчина и три женщины погибли в ДТП в Белебеевском районе Башкортостана. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики, за рулем находился подросток.
Авария произошла в шесть часов утра на 28 км автодороги Белебей-Приютов. По предварительным данным, 16-летний водитель Daewoo Nexia съехал в кювет, после чего машина перевернулась.
"В результате ДТП погибли мужчина 1999 года рождения и женщины 1997, 1998 и 2001 годов рождения. Сам водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу", – сказано в сообщении.
На место аварии выехал временно исполняющий обязанности начальника Управления ГИБДД МВД по республике. Данные участников дорожного происшествия устанавливаются.
