Подросток за рулем Daewoo устроил ДТП с 4 погибшими
Подросток за рулем Daewoo устроил ДТП с 4 погибшими - РИА Новости Крым, 15.04.2026
Подросток за рулем Daewoo устроил ДТП с 4 погибшими
Мужчина и три женщины погибли в ДТП в Белебеевском районе Башкортостана. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики, за рулем находился подросток.
2026-04-15T09:21
2026-04-15T09:21
2026-04-15T09:21
башкортостан
дтп
происшествия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Мужчина и три женщины погибли в ДТП в Белебеевском районе Башкортостана. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики, за рулем находился подросток.Авария произошла в шесть часов утра на 28 км автодороги Белебей-Приютов. По предварительным данным, 16-летний водитель Daewoo Nexia съехал в кювет, после чего машина перевернулась.На место аварии выехал временно исполняющий обязанности начальника Управления ГИБДД МВД по республике. Данные участников дорожного происшествия устанавливаются.
башкортостан
башкортостан, дтп, происшествия, новости
Подросток за рулем Daewoo устроил ДТП с 4 погибшими
Подросток за рулем Daewoo устроил аварию с четырьмя погибшими в Башкортостане