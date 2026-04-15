https://crimea.ria.ru/20260415/ot-zamorozkov-do-19-pogoda-v-krymu-v-sredu-1155187745.html
От заморозков до +19: погода в Крыму в среду
От заморозков до +19: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 15.04.2026
От заморозков до +19: погода в Крыму в среду
В среду погода на полуострове будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщает республиканский... РИА Новости Крым, 15.04.2026
2026-04-15T00:01
2026-04-15T00:01
2026-04-15T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1d/1154723373_0:295:765:725_1920x0_80_0_0_02fca940a7efae684b5ebd4f224d0573.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В среду погода на полуострове будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +14…+16 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +13...+15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +4...+6, днем +13...+15 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1d/1154723373_0:223:765:797_1920x0_80_0_0_9d1df6c7b26932170c39e9fb6e196a19.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
От заморозков до +19: погода в Крыму в среду
В Крыму в среду до +19 градусов и ночью заморозки в горах
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В среду погода на полуострове будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер юго-западный с переходом на восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, в степных и предгорных районах заморозки до -2, днем воздух прогреется до +14…+19 градусов. В горах ночью 0…-4, днем +2…+7 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +14…+16 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +13...+15.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +4...+6, днем +13...+15 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.