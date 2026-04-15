От заморозков до +19: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 15.04.2026
От заморозков до +19: погода в Крыму в среду
От заморозков до +19: погода в Крыму в среду
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
От заморозков до +19: погода в Крыму в среду

В Крыму в среду до +19 градусов и ночью заморозки в горах

00:01 15.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В среду погода на полуострове будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер юго-западный с переходом на восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, в степных и предгорных районах заморозки до -2, днем воздух прогреется до +14…+19 градусов. В горах ночью 0…-4, днем +2…+7 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +14…+16 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +13...+15.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +4...+6, днем +13...+15 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
