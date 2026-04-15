Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Стерлитамак. Об этом сообщил губернатор Республики Башкортостан Радий Хабиров. РИА Новости Крым, 15.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Стерлитамак. Об этом сообщил губернатор Республики Башкортостан Радий Хабиров.Семье погибшего окажут необходимую помощь.В среду ВСУ атаковали беспилотниками Башкортостан, обломки упали на территорию одного из предприятий в Стерлитамаке и спровоцировали пожар, сообщалось ранее.
В Башкортостане один человек погиб в результате атаки ВСУ на предприятие
12:56 15.04.2026 (обновлено: 12:57 15.04.2026)