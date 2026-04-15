На Украине раскрыли неприятную для Зеленского правду о мобилизации - РИА Новости Крым, 15.04.2026
На Украине раскрыли неприятную для Зеленского правду о мобилизации
На Украине раскрыли неприятную для Зеленского правду о мобилизации - РИА Новости Крым, 15.04.2026
На Украине раскрыли неприятную для Зеленского правду о мобилизации
Из 30 тысяч человек, которых ежемесячно мобилизуют в ВСУ, в лучшем случае треть непосредственно принимает участие в боевых действиях на линии фонта. РИА Новости Крым, 15.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Из 30 тысяч человек, которых ежемесячно мобилизуют в ВСУ, в лучшем случае треть непосредственно принимает участие в боевых действиях на линии фонта. Об этом заявил аналитик фонда "Повернись живим" ("Вернись живым") Антон Муравейник в интервью украинским СМИ.По его словам, в учебные центры попадает большое количество новобранцев, которых не стоило мобилизовать. Некоторые из них имеют право на отсрочку, другие проходят лечение вместо подготовки. При этом в бригады они прибывают со статусом "полностью годных"."Численность ВСУ быстро уменьшается, мобилизация пополнить ее не может. Мобилизация пополняет в большей степени тыловые должности. Это означает, что мы создаем дисбаланс в бригадах, и у нас количество людей на боевых должностях уменьшается, а на тыловых – увеличивается", - констатировал Муравейник.По оценке аналитика, в бригаде ВСУ численностью 2,5-3 тысячи человек непосредственно на линии боевого соприкосновения может находиться около 50 военнослужащих.Ряд украинских СМИ, а также эксперты и военные отмечают, что на улицах городов страны стало гораздо больше патрулей ТЦК (аналог военкоматов на Украине), которые ловят мужчин для последующей мобилизации. Офицер ВСУ Юрий Касьянов в середине марта сообщал, что план по мобилизации на Украине увеличили с 30 до 35 тысяч человек в месяц. Он отметил, что людей в армии не хватает, признав, что мобилизация в нынешнем виде не выполняет своей функции.Киевский режим может ужесточить мобилизацию также под предлогом введения фиксированных сроков службы, пишут украинские СМИ, ссылаясь на интервью военного омбудсмена Ольги Решетиловой.В феврале текущего года начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замначальника Генштаба Сергей Рудской сообщил, что потери украинской армии с начала специальной военной операции превысили 1,5 миллиона человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев готовит украинское общество к мобилизации женщин – ЗахароваЖдать ли нового "контрнаступа" ВСУКиев готовится ужесточить мобилизацию
новости, новости сво, мобилизация на украине, всу (вооруженные силы украины), украина
На Украине раскрыли неприятную для Зеленского правду о мобилизации

Только треть мобилизованных в ВСУ украинцев доходит до боевых позиций – киевский эксперт

18:39 15.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Из 30 тысяч человек, которых ежемесячно мобилизуют в ВСУ, в лучшем случае треть непосредственно принимает участие в боевых действиях на линии фонта. Об этом заявил аналитик фонда "Повернись живим" ("Вернись живым") Антон Муравейник в интервью украинским СМИ.
"Две трети людей, которых мы призываем, не принимают непосредственного участия в боевых действиях. В лучшем случае из 30 тысяч (мобилизованных в месяц – ред.) попадает на боевые должности 8-9 тысяч человек. Это означает, что остальные балластом падают на вооруженные силы", – сказал он.
По его словам, в учебные центры попадает большое количество новобранцев, которых не стоило мобилизовать. Некоторые из них имеют право на отсрочку, другие проходят лечение вместо подготовки. При этом в бригады они прибывают со статусом "полностью годных".
"Численность ВСУ быстро уменьшается, мобилизация пополнить ее не может. Мобилизация пополняет в большей степени тыловые должности. Это означает, что мы создаем дисбаланс в бригадах, и у нас количество людей на боевых должностях уменьшается, а на тыловых – увеличивается", - констатировал Муравейник.
По оценке аналитика, в бригаде ВСУ численностью 2,5-3 тысячи человек непосредственно на линии боевого соприкосновения может находиться около 50 военнослужащих.
Ряд украинских СМИ, а также эксперты и военные отмечают, что на улицах городов страны стало гораздо больше патрулей ТЦК (аналог военкоматов на Украине), которые ловят мужчин для последующей мобилизации. Офицер ВСУ Юрий Касьянов в середине марта сообщал, что план по мобилизации на Украине увеличили с 30 до 35 тысяч человек в месяц. Он отметил, что людей в армии не хватает, признав, что мобилизация в нынешнем виде не выполняет своей функции.
Киевский режим может ужесточить мобилизацию также под предлогом введения фиксированных сроков службы, пишут украинские СМИ, ссылаясь на интервью военного омбудсмена Ольги Решетиловой.
В феврале текущего года начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замначальника Генштаба Сергей Рудской сообщил, что потери украинской армии с начала специальной военной операции превысили 1,5 миллиона человек.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Киев готовит украинское общество к мобилизации женщин – Захарова
Ждать ли нового "контрнаступа" ВСУ
Киев готовится ужесточить мобилизацию
 
20:08В Севастополе ремонтируют дороги перед храмами
20:00Крымский мост закрыли для движения транспорта
19:54Контракт на несколько сотен ракет Patriot для Киева: Германия растянет поставку на четыре года
19:45В Севастополе отменили воздушную тревогу
19:36В Севастополе воздушная тревога
19:25В Севастополе снова остановили движение морского транспорта
19:10В девяти районах Дагестана введен режим ЧС из-за ухудшения погоды
18:52Число жертв геноцида советского народа в Крыму будет расти
18:39На Украине раскрыли неприятную для Зеленского правду о мобилизации
18:24Минобороны РФ: Европа из-за проблем ВСУ наращивает поставки дронов Украине
18:21Минобороны РФ обнародовало адреса предприятий по производству дронов для ВСУ в Европе
18:05В Судаке спасатели эвакуировали мужчину с пляжа
17:55Крымчанин получил ограничение свободы за убийство по неосторожности
17:44Когда в городах Крыма отключат отопление
17:31У берегов Крыма отработала ПВО
17:20Крымский мост: очередь на въезд растет
17:08Более 100 крымских преподавателей прошли обучающий интенсив Сбера
16:54Зеленский хочет помочь Трампу разблокировать Ормузский пролив
16:43Единая школьная форма в России: что ответили в Минпросвещения
16:30В Севастополе растет спрос на долгосрочную аренду квартир
Лента новостейМолния