На Украине раскрыли неприятную для Зеленского правду о мобилизации

На Украине раскрыли неприятную для Зеленского правду о мобилизации - РИА Новости Крым, 15.04.2026

2026-04-15T18:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Из 30 тысяч человек, которых ежемесячно мобилизуют в ВСУ, в лучшем случае треть непосредственно принимает участие в боевых действиях на линии фонта. Об этом заявил аналитик фонда "Повернись живим" ("Вернись живым") Антон Муравейник в интервью украинским СМИ.По его словам, в учебные центры попадает большое количество новобранцев, которых не стоило мобилизовать. Некоторые из них имеют право на отсрочку, другие проходят лечение вместо подготовки. При этом в бригады они прибывают со статусом "полностью годных"."Численность ВСУ быстро уменьшается, мобилизация пополнить ее не может. Мобилизация пополняет в большей степени тыловые должности. Это означает, что мы создаем дисбаланс в бригадах, и у нас количество людей на боевых должностях уменьшается, а на тыловых – увеличивается", - констатировал Муравейник.По оценке аналитика, в бригаде ВСУ численностью 2,5-3 тысячи человек непосредственно на линии боевого соприкосновения может находиться около 50 военнослужащих.Ряд украинских СМИ, а также эксперты и военные отмечают, что на улицах городов страны стало гораздо больше патрулей ТЦК (аналог военкоматов на Украине), которые ловят мужчин для последующей мобилизации. Офицер ВСУ Юрий Касьянов в середине марта сообщал, что план по мобилизации на Украине увеличили с 30 до 35 тысяч человек в месяц. Он отметил, что людей в армии не хватает, признав, что мобилизация в нынешнем виде не выполняет своей функции.Киевский режим может ужесточить мобилизацию также под предлогом введения фиксированных сроков службы, пишут украинские СМИ, ссылаясь на интервью военного омбудсмена Ольги Решетиловой.В феврале текущего года начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замначальника Генштаба Сергей Рудской сообщил, что потери украинской армии с начала специальной военной операции превысили 1,5 миллиона человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев готовит украинское общество к мобилизации женщин – ЗахароваЖдать ли нового "контрнаступа" ВСУКиев готовится ужесточить мобилизацию

