Москвич не угадал ни одного числа в лотерее и выиграл 33 млн рублей - РИА Новости Крым, 15.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Жителю Москвы удалось сорвать денежный приз в размере 33 миллиона рублей, не угадав ни одного числа в лотерейном билете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространителя всероссийских гослотерей "Столото"."16 марта 2026 года в государственной лотерее "Все или ничего" был разыгран суперприз – 33,298 миллиона рублей. Победителем стал участник 169218-го тиража из Москвы Роман Т.", – рассказали в пресс-службе.Сообщается, что Роман женат и воспитывает двоих детей. Недавно он завершил карьеру в госслужбе и полностью посвятил себя семье, активно занимается спортом вместе с сыном, рыбачит.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

