Москвич не угадал ни одного числа в лотерее и выиграл 33 млн рублей - РИА Новости Крым, 15.04.2026
Москвич не угадал ни одного числа в лотерее и выиграл 33 млн рублей
Москвич не угадал ни одного числа в лотерее и выиграл 33 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Жителю Москвы удалось сорвать денежный приз в размере 33 миллиона рублей, не угадав ни одного числа в лотерейном билете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространителя всероссийских гослотерей "Столото"."16 марта 2026 года в государственной лотерее "Все или ничего" был разыгран суперприз – 33,298 миллиона рублей. Победителем стал участник 169218-го тиража из Москвы Роман Т.", – рассказали в пресс-службе.Сообщается, что Роман женат и воспитывает двоих детей. Недавно он завершил карьеру в госслужбе и полностью посвятил себя семье, активно занимается спортом вместе с сыном, рыбачит.
РИА Новости Крым
09:48 15.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Жителю Москвы удалось сорвать денежный приз в размере 33 миллиона рублей, не угадав ни одного числа в лотерейном билете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространителя всероссийских гослотерей "Столото".
"16 марта 2026 года в государственной лотерее "Все или ничего" был разыгран суперприз – 33,298 миллиона рублей. Победителем стал участник 169218-го тиража из Москвы Роман Т.", – рассказали в пресс-службе.
Завоевать суперприз в этой лотерее можно, угадав 12 чисел из 24 или не угадав ни одного. По словам победителя, меньше всего он рассчитывал на второй вариант, поскольку раньше мужчина не раз угадывал комбинации, которые приносили ему от 10 до 350 тысяч рублей.
Сообщается, что Роман женат и воспитывает двоих детей. Недавно он завершил карьеру в госслужбе и полностью посвятил себя семье, активно занимается спортом вместе с сыном, рыбачит.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
