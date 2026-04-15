https://crimea.ria.ru/20260415/moskva-i-baku-prishli-k-soglasheniyu-po-voprosu-krusheniya-samoleta-kompanii-azal-1155228124.html
Москва и Баку пришли к соглашению по вопросу крушения самолета компании AZAL
Москва и Баку пришли к соглашению по вопросу крушения самолета компании AZAL - РИА Новости Крым, 15.04.2026
Москва и Баку пришли к соглашению по вопросу крушения самолета компании AZAL
Россия и Азербайджан урегулировали последствия в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL вблизи города Актау 25 декабря 2024 года. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 15.04.2026
2026-04-15T15:25
2026-04-15T15:25
2026-04-15T15:25
азербайджан
россия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
крушение самолета в казахстане
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/19/1142907845_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_453b1e5294fa33dbdb244ace2d82d064.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Россия и Азербайджан урегулировали последствия в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL вблизи города Актау 25 декабря 2024 года. Об этом говорится в совместном заявлении МИД РФ и МИД Азербайджанской Республики.Отмечается, что предпринятые шаги подтверждают обоюдное стремление стран к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству, основанному на взаимном уважении, доверии и учете интересов сторон."Вновь приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения воздушного судна и разделяем боль невосполнимой утраты со всеми, кого затронула трагедия", - говорится также в заялении.Крушение самолета AZALСамолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.Погибли 38 человек, в том числе три члена экипажа. Выжили 29 человек. Как рассказали в Росавиации, Росавиации самолет не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Его ввели из-за попытки украинских боевиков совершить террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в Грозном и Владикавказе.В день катастрофы погодная обстановка в районе аэропорта Грозный была сложной: плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Командир воздушного судна дважды пытался посадить самолет, а затем принял решение следовать в аэропорт Актау.Россия немедленно сообщила казахстанским и азербайджанским коллегам о полной и всеобъемлющей готовности к сотрудничеству по расследованию крушения лайнера.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин в четверг во время встречи со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым сообщил, что крушение самолета связано с тем, что в небе находился украинский беспилотник, при этом две выпущенные системой ПВО России ракеты не поразили борт напрямую, а взорвались в нескольких метрах. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
азербайджан
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/19/1142907845_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_e048b5b966f5ceddde9213f958d53cc7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), крушение самолета в казахстане, новости
Москва и Баку пришли к соглашению по вопросу крушения самолета компании AZAL
Россия и Азербайджан пришли к соглашению по вопросу крушения самолета компании AZAL
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Россия и Азербайджан урегулировали последствия в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL вблизи города Актау 25 декабря 2024 года. Об этом говорится в совместном заявлении МИД РФ и МИД Азербайджанской Республики.
"Стороны пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций, в связи с крушением самолета Embraer 190, принадлежащего авиакомпании AZAL, вблизи города Актау 25 декабря 2024 года в результате непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации", - говорится в заявлении, опубликованном российским внешнеполитическим ведомством.
Отмечается, что предпринятые шаги подтверждают обоюдное стремление стран к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству, основанному на взаимном уважении, доверии и учете интересов сторон.
"Вновь приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения воздушного судна и разделяем боль невосполнимой утраты со всеми, кого затронула трагедия", - говорится также в заялении.
Крушение самолета AZAL
Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.
Погибли 38 человек, в том числе три члена экипажа. Выжили 29 человек. Как рассказали в Росавиации, Росавиации самолет не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Его ввели из-за попытки украинских боевиков совершить террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в Грозном и Владикавказе.
В день катастрофы погодная обстановка в районе аэропорта Грозный была сложной: плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Командир воздушного судна дважды пытался посадить самолет, а затем принял решение следовать в аэропорт Актау.
Россия немедленно сообщила казахстанским и азербайджанским коллегам о полной и всеобъемлющей готовности к сотрудничеству по расследованию крушения лайнера.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин в четверг во время встречи со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым сообщил
, что крушение самолета связано с тем, что в небе находился украинский беспилотник, при этом две выпущенные системой ПВО России ракеты не поразили борт напрямую, а взорвались в нескольких метрах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.