Москва и Баку пришли к соглашению по вопросу крушения самолета компании AZAL - РИА Новости Крым, 15.04.2026
Москва и Баку пришли к соглашению по вопросу крушения самолета компании AZAL
2026-04-15T15:25
15:25 15.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Россия и Азербайджан урегулировали последствия в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL вблизи города Актау 25 декабря 2024 года. Об этом говорится в совместном заявлении МИД РФ и МИД Азербайджанской Республики.
"Стороны пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций, в связи с крушением самолета Embraer 190, принадлежащего авиакомпании AZAL, вблизи города Актау 25 декабря 2024 года в результате непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации", - говорится в заявлении, опубликованном российским внешнеполитическим ведомством.
Отмечается, что предпринятые шаги подтверждают обоюдное стремление стран к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству, основанному на взаимном уважении, доверии и учете интересов сторон.
"Вновь приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения воздушного судна и разделяем боль невосполнимой утраты со всеми, кого затронула трагедия", - говорится также в заялении.

Крушение самолета AZAL

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.
Погибли 38 человек, в том числе три члена экипажа. Выжили 29 человек. Как рассказали в Росавиации, Росавиации самолет не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Его ввели из-за попытки украинских боевиков совершить террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в Грозном и Владикавказе.
В день катастрофы погодная обстановка в районе аэропорта Грозный была сложной: плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Командир воздушного судна дважды пытался посадить самолет, а затем принял решение следовать в аэропорт Актау.
Россия немедленно сообщила казахстанским и азербайджанским коллегам о полной и всеобъемлющей готовности к сотрудничеству по расследованию крушения лайнера.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин в четверг во время встречи со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым сообщил, что крушение самолета связано с тем, что в небе находился украинский беспилотник, при этом две выпущенные системой ПВО России ракеты не поразили борт напрямую, а взорвались в нескольких метрах.
17:44Когда в городах Крыма отключат отопление
17:31У берегов Крыма отработала ПВО
17:20Крымский мост: очередь на въезд растет
17:08Более 100 крымских преподавателей прошли обучающий интенсив Сбера
16:54Зеленский хочет помочь Трампу разблокировать Ормузский пролив
16:43Единая школьная форма в России: что ответили в Минпросвещения
16:30В Севастополе растет спрос на долгосрочную аренду квартир
16:09В Крыму задолженность за электроэнергию сократилась почти на 40%
15:55В Алушта и 19 пригородных селах ограничат подачу воды из-за дезинфекции
15:37Белгородская область под ударом ВСУ – ранены мирные
15:25Москва и Баку пришли к соглашению по вопросу крушения самолета компании AZAL
15:18В Турции ученик устроил стрельбу в школе – есть жертвы
15:13Путин собрал совещание и потребовал доклады из-за падения экономики в России
15:07Рейд в Севастополе открыли после часовой остановки
14:58В Феодосии громко - людей просят сохранять спокойствие
14:42Британия передаст Украине рекордные 120 тысяч БПЛА
14:19В Крыму ликвидировали колл-центр украинских мошенников
13:59Морской транспорт в Севастополе остановили
13:47Девятилетняя девочка пострадала при столкновении авто с поездом на Кубани
13:36Молдавия выходит из СНГ
Лента новостейМолния