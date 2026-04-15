Москва и Баку пришли к соглашению по вопросу крушения самолета компании AZAL - РИА Новости Крым, 15.04.2026

Россия и Азербайджан урегулировали последствия в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL вблизи города Актау 25 декабря 2024 года.

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Россия и Азербайджан урегулировали последствия в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL вблизи города Актау 25 декабря 2024 года. Об этом говорится в совместном заявлении МИД РФ и МИД Азербайджанской Республики.Отмечается, что предпринятые шаги подтверждают обоюдное стремление стран к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству, основанному на взаимном уважении, доверии и учете интересов сторон."Вновь приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения воздушного судна и разделяем боль невосполнимой утраты со всеми, кого затронула трагедия", - говорится также в заялении.Крушение самолета AZALСамолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.Погибли 38 человек, в том числе три члена экипажа. Выжили 29 человек. Как рассказали в Росавиации, Росавиации самолет не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Его ввели из-за попытки украинских боевиков совершить террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в Грозном и Владикавказе.В день катастрофы погодная обстановка в районе аэропорта Грозный была сложной: плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Командир воздушного судна дважды пытался посадить самолет, а затем принял решение следовать в аэропорт Актау.Россия немедленно сообщила казахстанским и азербайджанским коллегам о полной и всеобъемлющей готовности к сотрудничеству по расследованию крушения лайнера.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин в четверг во время встречи со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым сообщил, что крушение самолета связано с тем, что в небе находился украинский беспилотник, при этом две выпущенные системой ПВО России ракеты не поразили борт напрямую, а взорвались в нескольких метрах. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

