Мошенники пытаются отобрать выплаты у бойцов СВО и у их семей в Крыму

Мошенники пытаются отобрать выплаты у бойцов СВО и у их семей в Крыму - РИА Новости Крым, 15.04.2026

27 уголовных дел в связи с мошенническими действиями против бойцов СВО и их семей зарегистрировано в Крыму за 2025 год. Общий ущерб составил 4 833 000 рублей... РИА Новости Крым, 15.04.2026

2026-04-15T07:17

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. 27 уголовных дел в связи с мошенническими действиями против бойцов СВО и их семей зарегистрировано в Крыму за 2025 год. Общий ущерб составил 4 833 000 рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель начальника специализированного следственного отдела по расследованию преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и дистанционных мошенничеств, подполковник юстиции Екатерина Олянина.По данным гостьи эфира, из 27 уголовных дел 24 совершены непосредственно в отношении самих участников СВО и два в отношении членов их семей."В целом, с учетом профилактических мер, принятых в законодательстве, мошенничеств стало меньше на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но если брать в целом структуру совершения мошенничества, то сейчас используются более изощренные методы, которые позволяют войти в доверие с человеком, которого обманывают", – отметила собеседница.Многие люди, рассказала подполковник юстиции, говорят, что им звонили якобы из правоохранительных структур. Человек представлялся следователем, был одет в форму, но это было не лицо самого мошенника, а сгенерированный нейросетью образ.Екатерина Олянина подчеркнула, что важным фактом для определения подлинности обращения к человеку от правоохранительных органов является его личное присутствие."Если кто-то хоть раз связывался с правоохранительными органами по каким-либо причинам – знает, что без личного участия ничего не делается", – обратила внимание подполковник юстиции.Зам начальника специализированного следственного отдела рекомендовала участникам СВО и их родственникам быть предельно бдительными.Опасно, по ее мнению, и участие в непроверенных инвестиционных проектах."Это криптобиржи, которые не имеют регистрации на территории РФ. Неверифицированные данные, где вы не можете проверить заключаемые сделки, поэтому можете оказаться в черном треугольнике", – предостерегла спикер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Работают на мошенников: в РФ предупредили об опасности бесплатных VPNСтресс и страх – главные инструменты мошенниковХакерские атаки: как защититься от киберугроз

