Мошенники пытаются отобрать выплаты у бойцов СВО и у их семей в Крыму - РИА Новости Крым, 15.04.2026
Мошенники пытаются отобрать выплаты у бойцов СВО и у их семей в Крыму
27 уголовных дел в связи с мошенническими действиями против бойцов СВО и их семей зарегистрировано в Крыму за 2025 год. Общий ущерб составил 4 833 000 рублей... РИА Новости Крым, 15.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. 27 уголовных дел в связи с мошенническими действиями против бойцов СВО и их семей зарегистрировано в Крыму за 2025 год. Общий ущерб составил 4 833 000 рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель начальника специализированного следственного отдела по расследованию преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и дистанционных мошенничеств, подполковник юстиции Екатерина Олянина.

"Это все, что удалось "поймать", зафиксировать на счетах, наложить арест, но фактически остаются нераскрытыми остальные преступления, общий ущерб по которым составляет более 38 миллионов рублей", – рассказала спикер.

По данным гостьи эфира, из 27 уголовных дел 24 совершены непосредственно в отношении самих участников СВО и два в отношении членов их семей.
"В целом, с учетом профилактических мер, принятых в законодательстве, мошенничеств стало меньше на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но если брать в целом структуру совершения мошенничества, то сейчас используются более изощренные методы, которые позволяют войти в доверие с человеком, которого обманывают", – отметила собеседница.
Многие люди, рассказала подполковник юстиции, говорят, что им звонили якобы из правоохранительных структур. Человек представлялся следователем, был одет в форму, но это было не лицо самого мошенника, а сгенерированный нейросетью образ.

"По городу Симферополю у нас расследуется дело, возбужденное в 2025 году, ущерб от которого составил 36 500 000 рублей. Все это было осуществлено под видом купли-продажи квартир. Мошенники завладели денежными средствами 12 лиц, которые по факту являлись участниками специальной военной операции", – рассказала гостья эфира.

Екатерина Олянина подчеркнула, что важным фактом для определения подлинности обращения к человеку от правоохранительных органов является его личное присутствие.
"Если кто-то хоть раз связывался с правоохранительными органами по каким-либо причинам – знает, что без личного участия ничего не делается", – обратила внимание подполковник юстиции.
Зам начальника специализированного следственного отдела рекомендовала участникам СВО и их родственникам быть предельно бдительными.

"Я рекомендую обязательно обращаться в официальные источники, к нотариусу для осуществления каких-то нотариальных сделок, не передавать деньги в наличной форме", – подчеркнула собеседница.

Опасно, по ее мнению, и участие в непроверенных инвестиционных проектах.
"Это криптобиржи, которые не имеют регистрации на территории РФ. Неверифицированные данные, где вы не можете проверить заключаемые сделки, поэтому можете оказаться в черном треугольнике", – предостерегла спикер.
