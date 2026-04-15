Молдавия выходит из СНГ

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Власти Молдавии приняли решение о выходе страны из СНГ в апреле следующего года. Такое заявление сделал вице-премьер, министр иностранных дел Михай Попшой.
Президент Молдавии Майя Санду 8 апреля подписала указы о денонсации учредительных соглашений со странами Содружества. Еще раньше - 2 апреля - парламент страны одобрил в окончательном чтении проекты денонсации соглашения о создании СНГ и устава содружества.
"После подписания решений о денонсации соглашений, 8 апреля было направлено уведомление в секретариат в Минске, и мы получили подтверждение о его получении", - сказал Попшой журналистам.
По его словам, республика должна выйти из СНГ через год, то есть 8 апреля 2027 года.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны обозначили, что намерены переориентировать экспортные потоки на рынки стран Запада. Лидер страны Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции.
Ранее МИД России назвал решение Молдавии о начале выхода из СНГ суверенным правом страны.
Правительство Молдавии в ноябре прошлого года одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. Парламент страны принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ.
Лидер социалистов Игорь Додон заявлял, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан.
