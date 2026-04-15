Минобороны РФ: Европа из-за проблем ВСУ наращивает поставки дронов Украине
Ряд стран Европы из-за проблем ВСУ наращивают производство и поставки БПЛА Украине, это решение Москва расценивает как намеренный шаг к резкой эскалации... РИА Новости Крым, 15.04.2026
2026-04-15T18:29
https://crimea.ria.ru/20260415/minoborony-rf-obnarodovalo-adresa-predpriyatiy-po-proizvodstvu-dronov-dlya-vsu-v-evrope-1155237130.html
Минобороны РФ: Европа из-за проблем ВСУ наращивает поставки дронов Украине
Европа на фоне проблем ВСУ наращивает производство и поставки БПЛА Киеву - Минобороны
18:24 15.04.2026 (обновлено: 18:29 15.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Ряд стран Европы из-за проблем ВСУ наращивают производство и поставки БПЛА Украине, это решение Москва расценивает как намеренный шаг к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем континенте. Об этом сообщили в Минобороны России.
"По имеющейся информации, 26 марта 2026 года руководством ряда европейских стран на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ было принято решение о наращивании производства и поставок Украине БПЛА для ударов по территории России. Существенное увеличение выпуска БПЛА для киевского режима спланировано за счет расширения финансирования расположенных на территории европейских стран "украинских" и "совместных" предприятий по выпуску ударных беспилотников и их компонентов", - говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что это решение может привести к эскалации конфликта.
"Расцениваем данное решение как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всём европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины", - отметили в ведомстве.
Воплощение заявленных Киевом сценариев террористических атак против России с применением произведенных Европой якобы "украинских" БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям, предупредили в Минобороны.
"Вместо укрепления безопасности европейских государств, действия европейских правителей все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией", - добавили в ведомстве.
