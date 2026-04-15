Минобороны РФ: Европа из-за проблем ВСУ наращивает поставки дронов Украине

Ряд стран Европы из-за проблем ВСУ наращивают производство и поставки БПЛА Украине, это решение Москва расценивает как намеренный шаг к резкой эскалации... РИА Новости Крым, 15.04.2026

2026-04-15T18:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Ряд стран Европы из-за проблем ВСУ наращивают производство и поставки БПЛА Украине, это решение Москва расценивает как намеренный шаг к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем континенте. Об этом сообщили в Минобороны России. "По имеющейся информации, 26 марта 2026 года руководством ряда европейских стран на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ было принято решение о наращивании производства и поставок Украине БПЛА для ударов по территории России. Существенное увеличение выпуска БПЛА для киевского режима спланировано за счет расширения финансирования расположенных на территории европейских стран "украинских" и "совместных" предприятий по выпуску ударных беспилотников и их компонентов", - говорится в сообщении. В Минобороны подчеркнули, что это решение может привести к эскалации конфликта. Воплощение заявленных Киевом сценариев террористических атак против России с применением произведенных Европой якобы "украинских" БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям, предупредили в Минобороны. "Вместо укрепления безопасности европейских государств, действия европейских правителей все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией", - добавили в ведомстве.

