"Маяки Русского мира" приедут в Новый Херсонес

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Одним из ключевых событий форума-концерта "Ангел Херсонеса", который пройдет 26 апреля на площадке "Нового Херсонеса" в Севастополе, станет выставочный проект "Маяки Русского Мира: Восход". Об этом сообщил основатель выставки, архитектор Алексей Комов.Выставки проекта уже прошли в Москве, Мариуполе, Смоленске, Калуге, Томске, Мурманске. Сейчас она будет экспонироваться в Музее Крыма и Новороссии музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". На ней покажут проекты и макеты маяков-монументов, тематическую галерею живописи и масштабное панно "Восход".Он рассказал, что впервые проект представили в 2023 году на фестивале "Зодчество" в Москве. Там и создавались концепции маяков-памятных знаков для городов Новороссии, Донбасса и Крыма. Поэтому жители и гости Севастополя смогут увидеть не просто арт-объекты, а носители исторической и культурной преемственности, призванные восстановить единство и стать символами возрождения традиций и духовных ценностей.Открытие выставки состоится 26 апреля в 18:30. Экспозиция будет приходить при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Также в рамках форум-концерта "Ангел Херсонеса" зрители смогут увидеть известных оперных исполнителей, артистов балета, а также Архиерейский хор Свято-Владимирского Херсонесского монастыря. Музыкальные композиции исполнит симфонический оркестр "Новая гармония".В минувшие выходные в Новом Херсонесе жители и гости города-героя отпраздновали Пасху. Для посетителей устроили настоящий тематический пир, а также угощали куличами по рецептам XVII века.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спектакль-номинант "Золотой маски" из Севастополя показали в МосквеТысячи школьников привезут в Новый Херсонес на бесплатные экскурсииВ Симферополе открылся мультимедийный исторический парк

