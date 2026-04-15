"Маяки Русского мира" приедут в Новый Херсонес - РИА Новости Крым, 15.04.2026
"Маяки Русского мира" приедут в Новый Херсонес
"Маяки Русского мира" приедут в Новый Херсонес
Одним из ключевых событий форума-концерта "Ангел Херсонеса", который пройдет 26 апреля на площадке "Нового Херсонеса" в Севастополе, станет выставочный проект... РИА Новости Крым, 15.04.2026
"Маяки Русского мира" приедут в Новый Херсонес

В Музее Крыма и Новороссии представят выставку "Маяки Русского Мира: Восход"

22:08 15.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Одним из ключевых событий форума-концерта "Ангел Херсонеса", который пройдет 26 апреля на площадке "Нового Херсонеса" в Севастополе, станет выставочный проект "Маяки Русского Мира: Восход". Об этом сообщил основатель выставки, архитектор Алексей Комов.
Выставки проекта уже прошли в Москве, Мариуполе, Смоленске, Калуге, Томске, Мурманске. Сейчас она будет экспонироваться в Музее Крыма и Новороссии музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". На ней покажут проекты и макеты маяков-монументов, тематическую галерею живописи и масштабное панно "Восход".
"Архитектурный проект – это инициатива по объединению и возрождению культурного пространства Новороссии и новых регионов России через символические архитектурные объекты-маяки", – пояснил Комов.
Он рассказал, что впервые проект представили в 2023 году на фестивале "Зодчество" в Москве. Там и создавались концепции маяков-памятных знаков для городов Новороссии, Донбасса и Крыма. Поэтому жители и гости Севастополя смогут увидеть не просто арт-объекты, а носители исторической и культурной преемственности, призванные восстановить единство и стать символами возрождения традиций и духовных ценностей.
"Мой проект не навязывает новые формы, а перезапускает забытые традиции как самобытный архитектурный язык и одновременно новый градостроительный стиль Русского Мира", – добавил архитектор.
Открытие выставки состоится 26 апреля в 18:30. Экспозиция будет приходить при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Также в рамках форум-концерта "Ангел Херсонеса" зрители смогут увидеть известных оперных исполнителей, артистов балета, а также Архиерейский хор Свято-Владимирского Херсонесского монастыря. Музыкальные композиции исполнит симфонический оркестр "Новая гармония".
В минувшие выходные в Новом Херсонесе жители и гости города-героя отпраздновали Пасху. Для посетителей устроили настоящий тематический пир, а также угощали куличами по рецептам XVII века.
