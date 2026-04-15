Массовое отравление в Муроме: более 100 жителей госпитализированы из-за кишечной инфекции

В городе Муром Владимирской области более 100 человек были госпитализированы вследствие острого инфекционного заболевания. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 15.04.2026

2026-04-15T20:59

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В городе Муром Владимирской области более 100 человек были госпитализированы вследствие острого инфекционного заболевания. Об этом сообщили в региональном правительстве.Ранее сообщалось о том, что более 180 человек обратились к врачам с симптомами острой кишечной инфекции в Муроме Владимирской области. Затем, в пятницу, количество пострадавших от инфекции выросло до 375 случаев, 188 пациентов – дети.Отмечается, что на месте работают 30 выездных бригад скорой медицинской помощи, в том числе 12 бригад Муромской станции скорой медицинской помощи и 18 бригад находятся в режиме повышенной готовности в соседних районах.Также 9 апреля прокуратура Владимирской области сообщила о массовых обращениях жителей Мурома в больницы с симптомами острой кишечной инфекции. Следственный комитет 10 апреля сообщил об обнаружении норовируса 2-го типа в пробах водопроводной воды и возбудил уголовное дело. В понедельник правительство Владимирской области сообщало, что общее число пострадавших с 7 апреля достигло 677 человек, включая 318 детей, при этом норовирус был лабораторно подтвержден в 36 случаях.

