Массовое отравление в Муроме: более 100 жителей госпитализированы из-за кишечной инфекции
Массовое отравление в Муроме: более 100 жителей госпитализированы из-за кишечной инфекции
Массовое отравление в Муроме: более 100 жителей госпитализированы из-за кишечной инфекции - РИА Новости Крым, 15.04.2026
Массовое отравление в Муроме: более 100 жителей госпитализированы из-за кишечной инфекции
В городе Муром Владимирской области более 100 человек были госпитализированы вследствие острого инфекционного заболевания. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 15.04.2026
2026-04-15T20:59
2026-04-15T20:59
отравление
массовое отравление
новости
россия
владимирская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В городе Муром Владимирской области более 100 человек были госпитализированы вследствие острого инфекционного заболевания. Об этом сообщили в региональном правительстве.Ранее сообщалось о том, что более 180 человек обратились к врачам с симптомами острой кишечной инфекции в Муроме Владимирской области. Затем, в пятницу, количество пострадавших от инфекции выросло до 375 случаев, 188 пациентов – дети.Отмечается, что на месте работают 30 выездных бригад скорой медицинской помощи, в том числе 12 бригад Муромской станции скорой медицинской помощи и 18 бригад находятся в режиме повышенной готовности в соседних районах.Также 9 апреля прокуратура Владимирской области сообщила о массовых обращениях жителей Мурома в больницы с симптомами острой кишечной инфекции. Следственный комитет 10 апреля сообщил об обнаружении норовируса 2-го типа в пробах водопроводной воды и возбудил уголовное дело. В понедельник правительство Владимирской области сообщало, что общее число пострадавших с 7 апреля достигло 677 человек, включая 318 детей, при этом норовирус был лабораторно подтвержден в 36 случаях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шестеро детей попали в больницу с симптомами кишечной инфекции в ПермиВ России стали меньше готовить дома – СанПиНы для готовой еды ужесточатВ Дагестане отравились более 30 человек – идет проверка
отравление, массовое отравление, новости, россия, владимирская область
Массовое отравление в Муроме: более 100 жителей госпитализированы из-за кишечной инфекции

Во Владимирской области госпитализировали более 100 человек из-за вспышки инфекции

20:59 15.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В городе Муром Владимирской области более 100 человек были госпитализированы вследствие острого инфекционного заболевания. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Ранее сообщалось о том, что более 180 человек обратились к врачам с симптомами острой кишечной инфекции в Муроме Владимирской области. Затем, в пятницу, количество пострадавших от инфекции выросло до 375 случаев, 188 пациентов – дети.
"По данным минздрава региона, с 7 апреля пострадали 580 человек, в том числе 259 детей. Амбулаторная помощь оказана 471 человеку, из них 204 ребенка, госпитализировано 109 пациентов. Выписано из стационара 48 человек, среди которых - 27 детей", - говорится в сообщении властей на платформе Max.
Отмечается, что на месте работают 30 выездных бригад скорой медицинской помощи, в том числе 12 бригад Муромской станции скорой медицинской помощи и 18 бригад находятся в режиме повышенной готовности в соседних районах.
Также 9 апреля прокуратура Владимирской области сообщила о массовых обращениях жителей Мурома в больницы с симптомами острой кишечной инфекции. Следственный комитет 10 апреля сообщил об обнаружении норовируса 2-го типа в пробах водопроводной воды и возбудил уголовное дело. В понедельник правительство Владимирской области сообщало, что общее число пострадавших с 7 апреля достигло 677 человек, включая 318 детей, при этом норовирус был лабораторно подтвержден в 36 случаях.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шестеро детей попали в больницу с симптомами кишечной инфекции в Перми
В России стали меньше готовить дома – СанПиНы для готовой еды ужесточат
В Дагестане отравились более 30 человек – идет проверка
 
22:08"Маяки Русского мира" приедут в Новый Херсонес
21:50Крымский мост: после перекрытия движения проезда ждут более 300 машин
21:31В Крыму снижается количество ДТП
21:08В Крыму "умные" счетчики установят в 620 многоэтажках в этом году
20:59Массовое отравление в Муроме: более 100 жителей госпитализированы из-за кишечной инфекции
20:55Улицу в центре Симферополя перекроют на день
20:50Крымский мост открыт
20:48Кошачье кафе и площадка для игр: в Ялте строят приют для 100 кошек
20:31В Крыму мотоциклист сорвался в карьер с высоты 9-этажного дома
20:22Медведев: производства БПЛА для Киева в Европе - возможные законные цели РФ
20:19Рейд в Севастополе снова открыт
20:08В Севастополе ремонтируют дороги перед храмами
20:00Крымский мост закрыли для движения транспорта
19:54Контракт на несколько сотен ракет Patriot для Киева: Германия растянет поставку на четыре года
19:45В Севастополе отменили воздушную тревогу
19:36В Севастополе воздушная тревога
19:25В Севастополе снова остановили движение морского транспорта
19:10В девяти районах Дагестана введен режим ЧС из-за ухудшения погоды
18:52Число жертв геноцида советского народа в Крыму будет расти
18:39На Украине раскрыли неприятную для Зеленского правду о мобилизации
Лента новостейМолния