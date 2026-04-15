Крымский мост: очередь на въезд растет
К вечеру среды на автоподходах к Крымскому мосту начала скапливаться очередь. Со стороны Краснодарского края проезда ждут 92 машины. Об этом сообщили в канале... РИА Новости Крым, 15.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. К вечеру среды на автоподходах к Крымскому мосту начала скапливаться очередь. Со стороны Краснодарского края проезда ждут 92 машины. Об этом сообщили в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в Мах.Утром в среду сообщалось, что проезд по транспортной артерии был свободен с двух сторон перехода через Керченский пролив.Крымский мост – это стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом – по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
17:20 15.04.2026 (обновлено: 17:24 15.04.2026)