Крымский мост: очередь на въезд растет - РИА Новости Крым, 15.04.2026

К вечеру среды на автоподходах к Крымскому мосту начала скапливаться очередь. Со стороны Краснодарского края проезда ждут 92 машины.

2026-04-15T17:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. К вечеру среды на автоподходах к Крымскому мосту начала скапливаться очередь. Со стороны Краснодарского края проезда ждут 92 машины. Об этом сообщили в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в Мах.Утром в среду сообщалось, что проезд по транспортной артерии был свободен с двух сторон перехода через Керченский пролив.Крымский мост – это стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом – по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в пятерке лидеров внутреннего туризма на майские праздники - АТОРКуда в Крыму едут россияне компаниями и сколько это стоитДворец в собственность: как частный капитал спасает культурное наследие Крыма

