Крымский мост: после перекрытия движения проезда ждут более 300 машин - РИА Новости Крым, 15.04.2026
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
Крымский мост: после перекрытия движения проезда ждут более 300 машин
Крымский мост: после перекрытия движения проезда ждут более 300 машин
Вечером в среду после перекрытия движения на Крымском мосту перед досмотровыми пунктами у транспортного перехода выросла очередь. Об этом сообщили в канале... РИА Новости Крым, 15.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Вечером в среду после перекрытия движения на Крымском мосту перед досмотровыми пунктами у транспортного перехода выросла очередь. Об этом сообщили в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в Мах.Крымский мост – это стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
Крымский мост: после перекрытия движения проезда ждут более 300 машин

21:50 15.04.2026 (обновлено: 21:57 15.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Вечером в среду после перекрытия движения на Крымском мосту перед досмотровыми пунктами у транспортного перехода выросла очередь. Об этом сообщили в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в Мах.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 202 транспортных средства. Время ожидания около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 100 транспортных средств", – говорится в сообщении.

Крымский мост – это стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
