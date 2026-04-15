Крымчанин получил ограничение свободы за убийство по неосторожности - РИА Новости Крым, 15.04.2026
Крымчанин получил ограничение свободы за убийство по неосторожности
Крымчанин получил ограничение свободы за убийство по неосторожности - РИА Новости Крым, 15.04.2026
Крымчанин получил ограничение свободы за убийство по неосторожности
Житель Симферополя приговорен к 1 году и 9 месяцам ограничения свободы за убийство по неосторожности своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РИА Новости Крым, 15.04.2026
2026-04-15T17:55
2026-04-15T17:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Житель Симферополя приговорен к 1 году и 9 месяцам ограничения свободы за убийство по неосторожности своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Трагедия произошла в феврале прошлого года на улице Гавена в крымской столице. По данным ведомства, подсудимый в ходе конфликта ударил знакомого, от чего тот упал и ударился головой об асфальт. От полученной травмы потерпевший скончался в больнице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин забил до смерти табуреткой своего знакомогоКрымчанина будут принудительно лечить за убийство по неосторожностиКрымчанин убил знакомого во время застолья – приговор суда
симферополь
новости крыма, симферополь, прокуратура республики крым, происшествия, убийство, суд, приговор
Крымчанин получил ограничение свободы за убийство по неосторожности

Крымчанина приговорили к ограничению свободы за убийство знакомого по неосторожности

17:55 15.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Житель Симферополя приговорен к 1 году и 9 месяцам ограничения свободы за убийство по неосторожности своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Трагедия произошла в феврале прошлого года на улице Гавена в крымской столице. По данным ведомства, подсудимый в ходе конфликта ударил знакомого, от чего тот упал и ударился головой об асфальт. От полученной травмы потерпевший скончался в больнице.
"Суд приговорил мужчину к 1 году 9 месяцам ограничения свободы. Удовлетворены иски родственников погибшего, в их пользу взыскано 2,4 млн рублей", – говорится в сообщении.
