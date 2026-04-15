Крым с начала года посетили 564 тысяч туристов
2026-04-15T12:19
Гоцанюк: Крым с начала года посетили 564 тысяч туристов
12:05 15.04.2026 (обновлено: 12:19 15.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. С начала года Крым уже посетили 564 тысячи туристов, к началу высокого сезона в регионе будут работать 1112 средств размещения. Об этом сообщил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк по итогам заседания правительственной комиссии по развитию туризма под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"С начала года Крым уже посетили 564 тыс. туристов. К началу высокого сезона в регионе будут готовы работать 1112 средств размещения, 360 пляжей, 486 турмаршрутов и 212 объектов показа", – сказано в сообщении.
Продолжается и благоустройство Большой Крымской тропы протяженностью более 750 километров, которая привлекает любителей активного отдыха. Крым готов встречать гостей.
По словам Гоцанюка, основной поток отдыхающих идет через Крымский мост – это 85% всего турпотока. Все более востребованным становится сухопутный маршрут через новые территории. Благодаря этому время в пути заметно сокращается, отметил премьер.
"Пропускная способность пунктов пропуска на границе Крыма и Херсонской области увеличена почти в 5 раз – до 10 тысяч автомобилей в сутки. Транспортное сообщение с другими регионами России обеспечивают 230 автобусных маршрутов", – подчеркнул председатель правительства Крыма.
Кроме того, он добавил, что в летний сезон в Крым будут курсировать 20 пар поездов, охватывающих 48 регионов России.
Также накануне стало известно, что на майские праздники Крым попал в пятерку лидеров по внутреннему туризму
. Чаще всего россияне бронируют туры на Южное побережье.
