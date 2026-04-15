Космос, Крым и кукуруза – инфографика к 132-летию со дня рождения Хрущева

Космос, Крым и кукуруза – инфографика к 132-летию со дня рождения Хрущева - РИА Новости Крым, 15.04.2026

Космос, Крым и кукуруза – инфографика к 132-летию со дня рождения Хрущева

15 апреля 1894 года в небольшом селе Калиновка Курской губернии в небогатой рабочей семье родился будущий Генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. РИА Новости Крым, 15.04.2026

2026-04-15T10:28

2026-04-15T10:28

2026-04-15T10:29

инфографика

никита хрущев

ссср

история

крым

украина

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. 15 апреля 1894 года в небольшом селе Калиновка Курской губернии в небогатой рабочей семье родился будущий Генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев.Весь взлет Хрущева связан с Украиной, где он начинал трудиться простым шахтером, а спустя годы стал первым секретарем советской республики. Украинская льняная рубаха, международный фестиваль молодежи и студентов в Москве, дружба с Америкой, производство Pepsi-кола в стране победившего коммунизма и совсем невиданное дело для простых граждан Советского Союза, живущих в коммуналках – маленькие, но зато отдельные квартиры – "хрущевки".Именно при Хрущеве мир чудом избежал Карибского кризиса и страшной ядерной войны, в космос полетел первый человек – гражданин СССР Юрий Алексеевич Гагарин, а крестьяне получили первые паспорта.Все это с одной стороны. С другой – решение о передаче Крыма в состав УСССР, сокращение численности вооруженных сил, провальный "кукурузный" проект, продуктовый дефицит. В исторической перспективе к нему скептически относятся, кажется, все. Сталинисты – за излишнюю мягкость. Демократы – за то, что был слишком жесток.К 132-летию Никиты Сергеевича Хрущева – главные факты о нем – в инфорграфике РИА Новости Крым.

ссср

крым

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никита хрущев, ссср, история, крым, украина, инфографика