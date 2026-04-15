Космос, Крым и кукуруза – инфографика к 132-летию со дня рождения Хрущева - РИА Новости Крым, 15.04.2026
Космос, Крым и кукуруза – инфографика к 132-летию со дня рождения Хрущева
Космос, Крым и кукуруза – инфографика к 132-летию со дня рождения Хрущева - РИА Новости Крым, 15.04.2026
Космос, Крым и кукуруза – инфографика к 132-летию со дня рождения Хрущева
15 апреля 1894 года в небольшом селе Калиновка Курской губернии в небогатой рабочей семье родился будущий Генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. РИА Новости Крым, 15.04.2026
инфографика
никита хрущев
ссср
история
крым
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. 15 апреля 1894 года в небольшом селе Калиновка Курской губернии в небогатой рабочей семье родился будущий Генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев.Весь взлет Хрущева связан с Украиной, где он начинал трудиться простым шахтером, а спустя годы стал первым секретарем советской республики. Украинская льняная рубаха, международный фестиваль молодежи и студентов в Москве, дружба с Америкой, производство Pepsi-кола в стране победившего коммунизма и совсем невиданное дело для простых граждан Советского Союза, живущих в коммуналках – маленькие, но зато отдельные квартиры – "хрущевки".Именно при Хрущеве мир чудом избежал Карибского кризиса и страшной ядерной войны, в космос полетел первый человек – гражданин СССР Юрий Алексеевич Гагарин, а крестьяне получили первые паспорта.Все это с одной стороны. С другой – решение о передаче Крыма в состав УСССР, сокращение численности вооруженных сил, провальный "кукурузный" проект, продуктовый дефицит. В исторической перспективе к нему скептически относятся, кажется, все. Сталинисты – за излишнюю мягкость. Демократы – за то, что был слишком жесток.К 132-летию Никиты Сергеевича Хрущева – главные факты о нем – в инфорграфике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передача Хрущевым Крыма УССР: кто виноват на самом деле – мнение историкаДоклад Хрущева, перевернувший СССР: интервью сына "врага народа"Передача Крыма Украине стала непростительной ошибкой Хрущева – Нарышкин
ссср
крым
украина
никита хрущев, ссср, история, крым, украина, инфографика
Космос, Крым и кукуруза – инфографика к 132-летию со дня рождения Хрущева

Главные факты о Никите Хрущеве в инфографике РИА Новости Крым

10:28 15.04.2026 (обновлено: 10:29 15.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. 15 апреля 1894 года в небольшом селе Калиновка Курской губернии в небогатой рабочей семье родился будущий Генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев.
Весь взлет Хрущева связан с Украиной, где он начинал трудиться простым шахтером, а спустя годы стал первым секретарем советской республики. Украинская льняная рубаха, международный фестиваль молодежи и студентов в Москве, дружба с Америкой, производство Pepsi-кола в стране победившего коммунизма и совсем невиданное дело для простых граждан Советского Союза, живущих в коммуналках – маленькие, но зато отдельные квартиры – "хрущевки".
Именно при Хрущеве мир чудом избежал Карибского кризиса и страшной ядерной войны, в космос полетел первый человек – гражданин СССР Юрий Алексеевич Гагарин, а крестьяне получили первые паспорта.
Все это с одной стороны. С другой – решение о передаче Крыма в состав УСССР, сокращение численности вооруженных сил, провальный "кукурузный" проект, продуктовый дефицит. В исторической перспективе к нему скептически относятся, кажется, все. Сталинисты – за излишнюю мягкость. Демократы – за то, что был слишком жесток.
К 132-летию Никиты Сергеевича Хрущева – главные факты о нем – в инфорграфике РИА Новости Крым.
