Кошачье кафе и площадка для игр: в Ялте строят приют для 100 кошек
2026-04-15T20:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Ялте началось строительство приюта для кошек – он появится на территории экопарка "Маленькая ферма" в Гаспре. В приюте смогут разместиться до 100 кошек. В нем будет кошачье кафе и летняя площадка для игр. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко.

"Общая площадь объекта составит 100 кв. метров с карантинной зоной, медпомощью, домиками для 100 кошек. Появятся 3-4 рабочих места для волонтеров и администратора. В планах – кошачье кафе и летняя площадка для игр с пушистыми друзьями, которых можно будет погладить, покормить и обнять", - написала Павленко в своем канале МАХ.

По ее словам, строительством занимаются волонтеры. Приняв участие в конкурсе "Активный горожанин" активисты получили из муниципального бюджета 2 млн рублей на первый этап проекта – первый этаж приюта. Уже готовы подпорная стенка, дренаж, канализация, подведены вода и свет – осталось вывести каркас. На втором этапе у приюта появится еще один этаж и уличный вольер.
Мэр рассказала, что идея создания приюта давняя. Однако волонтеры решили приступить к строительству после истории с кошкой Мусей, которую скинули с Ласточкиного гнезда. Павленко отметила, что первого постояльца планируют заселить уже в июле.
Глава администрации Ялты Янина Павленко со спасенной в Ласточкином гнезде кошкой Мусей
26 февраля 2025, 14:13
Где будет жить спасенная со скал Муся: власти Ялты запустили опрос
Проект "Кошкин дом" стартовал в Ялте в 2024 году.
Ранее сообщалось, что в России готовятся к введению обязательной регистрации домашних животных. По мнению инициаторов законопроекта нововведение необходимо, чтобы упорядочить сферу содержания домашних животных и повысить уровень ответственности их владельцев.
