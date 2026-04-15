https://crimea.ria.ru/20260415/koshache-kafe-i-ploschadka-dlya-igr-v-yalte-stroyat-priyut-dlya-100-koshek-1155235603.html
Кошачье кафе и площадка для игр: в Ялте строят приют для 100 кошек
2026-04-15T20:48
новости
ялта
новости крыма
животные
крым
янина павленко
гаспра
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0f/1155235476_0:5:1920:1085_1920x0_80_0_0_de59cb4f2e394e2175c2b9805faf83a9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0f/1155235476_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_c909d25d1a6ea2cb1abacf82d5e5a818.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Ялте появится приют для сотни кошек
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Ялте началось строительство приюта для кошек – он появится на территории экопарка "Маленькая ферма" в Гаспре. В приюте смогут разместиться до 100 кошек. В нем будет кошачье кафе и летняя площадка для игр. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко.
"Общая площадь объекта составит 100 кв. метров с карантинной зоной, медпомощью, домиками для 100 кошек. Появятся 3-4 рабочих места для волонтеров и администратора. В планах – кошачье кафе и летняя площадка для игр с пушистыми друзьями, которых можно будет погладить, покормить и обнять", - написала Павленко в своем канале МАХ.
По ее словам, строительством занимаются волонтеры. Приняв участие в конкурсе "Активный горожанин" активисты получили из муниципального бюджета 2 млн рублей на первый этап проекта – первый этаж приюта. Уже готовы подпорная стенка, дренаж, канализация, подведены вода и свет – осталось вывести каркас. На втором этапе у приюта появится еще один этаж и уличный вольер.
Мэр рассказала, что идея создания приюта давняя. Однако волонтеры решили приступить к строительству после истории с кошкой Мусей, которую скинули с Ласточкиного гнезда. Павленко отметила, что первого постояльца планируют заселить уже в июле.
Проект "Кошкин дом" стартовал
в Ялте в 2024 году.
Ранее сообщалось, что в России готовятся к введению
обязательной регистрации домашних животных. По мнению инициаторов законопроекта нововведение необходимо, чтобы упорядочить сферу содержания домашних животных и повысить уровень ответственности их владельцев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
