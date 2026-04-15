Кошачье кафе и площадка для игр: в Ялте строят приют для 100 кошек

Кошачье кафе и площадка для игр: в Ялте строят приют для 100 кошек - РИА Новости Крым, 15.04.2026

Кошачье кафе и площадка для игр: в Ялте строят приют для 100 кошек

В Ялте началось строительство приюта для кошек – он появится на территории экопарка "Маленькая ферма" в Гаспре. В приюте смогут разместиться до 100 кошек. В нем РИА Новости Крым, 15.04.2026

2026-04-15T20:48

2026-04-15T20:48

2026-04-15T20:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Ялте началось строительство приюта для кошек – он появится на территории экопарка "Маленькая ферма" в Гаспре. В приюте смогут разместиться до 100 кошек. В нем будет кошачье кафе и летняя площадка для игр. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко.По ее словам, строительством занимаются волонтеры. Приняв участие в конкурсе "Активный горожанин" активисты получили из муниципального бюджета 2 млн рублей на первый этап проекта – первый этаж приюта. Уже готовы подпорная стенка, дренаж, канализация, подведены вода и свет – осталось вывести каркас. На втором этапе у приюта появится еще один этаж и уличный вольер.Мэр рассказала, что идея создания приюта давняя. Однако волонтеры решили приступить к строительству после истории с кошкой Мусей, которую скинули с Ласточкиного гнезда. Павленко отметила, что первого постояльца планируют заселить уже в июле.Проект "Кошкин дом" стартовал в Ялте в 2024 году.Ранее сообщалось, что в России готовятся к введению обязательной регистрации домашних животных. По мнению инициаторов законопроекта нововведение необходимо, чтобы упорядочить сферу содержания домашних животных и повысить уровень ответственности их владельцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приюты для бездомных собак в Крыму – что поможет их созданиюБудка нужна хозяину: в Крыму ветеран СВО делает домики для собак и кошекТуристы выбирают Крым для путешествий с питомцами

