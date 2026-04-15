Контракт на несколько сотен ракет Patriot для Киева: Германия растянет поставку на четыре года

Контракт на несколько сотен ракет Patriot для Киева: Германия растянет поставку на четыре года - РИА Новости Крым, 15.04.2026

Контракт на несколько сотен ракет Patriot для Киева: Германия растянет поставку на четыре года

Германия намерена растянуть поставку нескольких сотен ракет Patriot Украине на четыре года. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на... РИА Новости Крым, 15.04.2026

2026-04-15T19:54

2026-04-15T19:54

2026-04-15T19:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Германия намерена растянуть поставку нескольких сотен ракет Patriot Украине на четыре года. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции после встречи контактной группы по Украине.15 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что на фоне боевых действий на Ближнем Востоке у Украины наблюдается острый дефицит ракет к системам ПВО Patriot.Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о согласовании с Германией трех документов о поставках и финансировании производства вооружения на четыре миллиарда евро. В частности, по словам Федорова, Германия профинансирует контракт на несколько сотен ракет Patriot, поставит 36 пусковых установок IRIS-T, 300 миллионов евро инвестиций в производство дальнобойного вооружения на Украине. Также речь идет о запуске совместного производства дронов. На первом этапе – пять тысяч дронов, уточнил Феодоров.

германия

украина

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

новости, германия, борис писториус, patriot (зенитный ракетный комплекс), украина, поставки западного оружия украине, владимир зеленский