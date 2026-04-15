Контракт на несколько сотен ракет Patriot для Киева: Германия растянет поставку на четыре года - РИА Новости Крым, 15.04.2026
Контракт на несколько сотен ракет Patriot для Киева: Германия растянет поставку на четыре года
Германия намерена растянуть поставку нескольких сотен ракет Patriot Украине на четыре года. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на... РИА Новости Крым, 15.04.2026
2026-04-15T19:54
19:54 15.04.2026
 
© REUTERS Jens ButtnerПрезидент Украины Владимир Зеленский на полигоне, где проходят тренировки украинских солдат по зенитно-ракетному комплексу Patriot.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Германия намерена растянуть поставку нескольких сотен ракет Patriot Украине на четыре года. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции после встречи контактной группы по Украине.
15 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что на фоне боевых действий на Ближнем Востоке у Украины наблюдается острый дефицит ракет к системам ПВО Patriot.

"Противовоздушная оборона Украины является приоритетом для Германии. Вчера мы подписали соглашение, которое, в частности, предусматривает поставку сотен управляемых ракет Patriot, которые будут поставляться постепенно в течение следующих четырех лет", – цитирует Писториуса РИА Новости.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о согласовании с Германией трех документов о поставках и финансировании производства вооружения на четыре миллиарда евро. В частности, по словам Федорова, Германия профинансирует контракт на несколько сотен ракет Patriot, поставит 36 пусковых установок IRIS-T, 300 миллионов евро инвестиций в производство дальнобойного вооружения на Украине. Также речь идет о запуске совместного производства дронов. На первом этапе – пять тысяч дронов, уточнил Феодоров.
