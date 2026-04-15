Контракт на несколько сотен ракет Patriot для Киева: Германия растянет поставку на четыре года
2026-04-15T19:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Германия намерена растянуть поставку нескольких сотен ракет Patriot Украине на четыре года. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции после встречи контактной группы по Украине.15 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что на фоне боевых действий на Ближнем Востоке у Украины наблюдается острый дефицит ракет к системам ПВО Patriot.Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о согласовании с Германией трех документов о поставках и финансировании производства вооружения на четыре миллиарда евро. В частности, по словам Федорова, Германия профинансирует контракт на несколько сотен ракет Patriot, поставит 36 пусковых установок IRIS-T, 300 миллионов евро инвестиций в производство дальнобойного вооружения на Украине. Также речь идет о запуске совместного производства дронов. На первом этапе – пять тысяч дронов, уточнил Феодоров.
