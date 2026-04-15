Когда в городах Крыма отключат отопление
Крымские города готовятся к завершению отопительного сезона. Во многих муниципалитетах проходят совещания по данному вопросу, а некоторые города уже...
2026-04-15T17:44
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Крымские города готовятся к завершению отопительного сезона. Во многих муниципалитетах проходят совещания по данному вопросу, а некоторые города уже запланировали прекращение подачи тепла на определенные даты.Так, в Бахчисарае принято решение отключать отопление на следующей неделе, сообщили РИА Новости Крым в районной администрации.Отопительный сезон в Алуште планируют завершить 20 апреля, сообщили в администрации города. В Ялте с 16 апреля планируют завершить отопительный сезон, рассказали журналистам РИА Новости Крым в местной администрации.В среду стало известно, что в крымском городе Саки в ночь на пятницу завершится отопительный сезон.
В Крыму планируют отключение систем отопления на текущей и следующей неделях