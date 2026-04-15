Когда в городах Крыма отключат отопление
Крымские города готовятся к завершению отопительного сезона. Во многих муниципалитетах проходят совещания по данному вопросу, а некоторые города уже... РИА Новости Крым, 15.04.2026
Когда в городах Крыма отключат отопление

В Крыму планируют отключение систем отопления на текущей и следующей неделях

17:44 15.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Крымские города готовятся к завершению отопительного сезона. Во многих муниципалитетах проходят совещания по данному вопросу, а некоторые города уже запланировали прекращение подачи тепла на определенные даты.
Так, в Бахчисарае принято решение отключать отопление на следующей неделе, сообщили РИА Новости Крым в районной администрации.
"Поскольку МЧС предупредили о заморозках, на этой неделе еще отключать отопление не планируем, скорее всего на следующей, будем ориентироваться на погоду", – рассказал глава Бахчисарайского района Дмитрий Скобликов.
Отопительный сезон в Алуште планируют завершить 20 апреля, сообщили в администрации города. В Ялте с 16 апреля планируют завершить отопительный сезон, рассказали журналистам РИА Новости Крым в местной администрации.
"В Симферополе и Керчи на данный момент решение об окончании отопительного сезона не приняли. Как только будет утверждена дата – ее сообщат дополнительно", – сказано в комментариях пресс-служб администраций городов.
В среду стало известно, что в крымском городе Саки в ночь на пятницу завершится отопительный сезон.
17:44Когда в городах Крыма отключат отопление
