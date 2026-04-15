Какой будет вторая половина весны в Крыму: прогноз от ФОБОС - РИА Новости Крым, 15.04.2026
Какой будет вторая половина весны в Крыму: прогноз от ФОБОС
Погода в Крыму во второй половине апреля и в мае будет соответствовать норме для этого времени года – летней жары не ожидается.
2026-04-15T06:08
Какой будет вторая половина весны в Крыму: прогноз от ФОБОС

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Погода в Крыму во второй половине апреля и в мае будет соответствовать норме для этого времени года – летней жары не ожидается. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По словам Тишковца, погоду во второй половине весны в целом можно охарактеризовать как умеренную с точки зрения температурных показателей.

"Примерно ночью будет +5...+10, днем +15... +20 градусов во второй половина апреля. Какой-то летней жары не будет, как и должно быть в это время года", – сказал эксперт.

Что касается майских температур, то ожидается превышение нормы, но не более чем на 0,5 градуса, что укладывается в рамки статистической погрешности, добавил метеоролог.
"Это некий баланс нам всем, чтобы природа пришла в равновесие. Потому что начало весны было невероятно теплым на большей части русской равнины с серией температурных рекордов", – подытожил Тишковец.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда заморозки убили цвет: какую помощь могут получить аграрии Крыма
Как обильные дожди в Крыму повлияли на уровень рек
Как "перезимовало" Черное море и что будет с мазутом летом
 
09:12Ущерб бюджету на триллион рублей - в Москве накрыли ОПГ
09:04Симферополь "сковали" семибалльные пробки
08:46Защищают Крым от вражеских атак: Аксенов поздравил бойцов войск РЭБ
08:41Штраф до 500 тысяч рублей за сообщение – что нельзя писать в домовом чате
08:29Три города Крыма вошли в топ-10 направлений для короткого отдыха
08:12США возобновили санкции против российской нефти
08:01Как будет проходить ЕГЭ в 2026 году - Рособрнадзор определил порядок
07:45Как освобождали Алушту: танки и хлеб-соль
07:2885 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России
07:17Мошенники пытаются отобрать выплаты у бойцов СВО и у их семей в Крыму
06:51Доклад Хрущева, перевернувший СССР: интервью сына "врага народа"
06:22Россия может восполнить дефицит энергоресурсов Китая – Лавров
06:08Какой будет вторая половина весны в Крыму: прогноз от ФОБОС
00:01От заморозков до +19: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 15 апреля
23:50В Севастополе снова закрыли рейд
22:42Рост цен на нефть в мире и препарат от рака крови в России: главное за день
22:21Блокада Ормузского пролива и освобождение Донбасса – эксперт назвал взаимосвязь
22:03"Любовь" за деньги и звонки "ФСБ": как обманывают жителей Севастополя
21:52В Китае мужчина проглотил ртутный градусник и 20 лет носил его в себе
Лента новостейМолния