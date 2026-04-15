Как обновят энергетическую инфраструктуру Крыма до 2030 года - РИА Новости Крым, 15.04.2026
Как обновят энергетическую инфраструктуру Крыма до 2030 года
Как обновят энергетическую инфраструктуру Крыма до 2030 года
РИА Новости Крым
Как обновят энергетическую инфраструктуру Крыма до 2030 года

© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБрифинг заместителя коммерческого директора по работе с оптовым рынком и потребителями электрической энергии ГУП РК "Крымэнерго" Валерия Сергеева
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Крыму до 2030 года планируется заменить около 1100 трансформаторных подстанций, а также построить и реконструировать более 170 километров линий электропередачи. Об этом сообщил заместитель коммерческого директора по работе с оптовым рынком и потребителями электрической энергии предприятия "Крымэнерго" Валерий Сергеев на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым.
"В перспективе до 2030 года планируется заменить 1094 трансформаторные подстанции… Также планируется строительство более 50 километров новых линий электропередачи 110 киловольт и реконструкция более 122 километров существующих линий", – сказал Сергеев.
Кроме того, в планах до 2030 года - строительство новых и реконструкция существующих подстанций мощностью 35 и 110 киловольт. В частности, запланировано строительство новой подстанции 110 кв "Золотые пески", реконструкция трех подстанций 35 кв "Вилино", "Тарханкут" и "Трудовая", реконструкция шести подстанций 110 кв "Саки", "Судак", "Капсель", "Южная", "Белогорск" и "Холодильник".
