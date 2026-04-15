Как обновят энергетическую инфраструктуру Крыма до 2030 года
Как обновят энергетическую инфраструктуру Крыма до 2030 года - РИА Новости Крым, 15.04.2026
Как обновят энергетическую инфраструктуру Крыма до 2030 года
В Крыму до 2030 года планируется заменить около 1100 трансформаторных подстанций, а также построить и реконструировать более 170 километров линий... РИА Новости Крым, 15.04.2026
2026-04-15T13:15
2026-04-15T13:15
2026-04-15T13:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Крыму до 2030 года планируется заменить около 1100 трансформаторных подстанций, а также построить и реконструировать более 170 километров линий электропередачи. Об этом сообщил заместитель коммерческого директора по работе с оптовым рынком и потребителями электрической энергии предприятия "Крымэнерго" Валерий Сергеев на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым.Кроме того, в планах до 2030 года - строительство новых и реконструкция существующих подстанций мощностью 35 и 110 киловольт. В частности, запланировано строительство новой подстанции 110 кв "Золотые пески", реконструкция трех подстанций 35 кв "Вилино", "Тарханкут" и "Трудовая", реконструкция шести подстанций 110 кв "Саки", "Судак", "Капсель", "Южная", "Белогорск" и "Холодильник".Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года установят еще 168 трансформаторных подстанцийВ Крыму тянут энергосети к участкам бойцов СВО – что сделаноВ Крыму реконструируют четыре подстанции в этом году
крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, электросети крыма
Как обновят энергетическую инфраструктуру Крыма до 2030 года
В Крыму заменят более 1000 трансформаторных подстанций до 2030 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Крыму до 2030 года планируется заменить около 1100 трансформаторных подстанций, а также построить и реконструировать более 170 километров линий электропередачи. Об этом сообщил заместитель коммерческого директора по работе с оптовым рынком и потребителями электрической энергии предприятия "Крымэнерго" Валерий Сергеев на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым.
"В перспективе до 2030 года планируется заменить 1094 трансформаторные подстанции… Также планируется строительство более 50 километров новых линий электропередачи 110 киловольт и реконструкция более 122 километров существующих линий", – сказал Сергеев.
Кроме того, в планах до 2030 года - строительство новых и реконструкция существующих подстанций мощностью 35 и 110 киловольт. В частности, запланировано строительство новой подстанции 110 кв "Золотые пески", реконструкция трех подстанций 35 кв "Вилино", "Тарханкут" и "Трудовая", реконструкция шести подстанций 110 кв "Саки", "Судак", "Капсель", "Южная", "Белогорск" и "Холодильник".
