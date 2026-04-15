Как будет проходить ЕГЭ в 2026 году - Рособрнадзор определил порядок
Как будет проходить ЕГЭ в 2026 году - Рособрнадзор определил порядок - РИА Новости Крым, 15.04.2026
Как будет проходить ЕГЭ в 2026 году - Рособрнадзор определил порядок
В России Единые государственные экзамены стартуют 1 июня с истории, литературы и химии. Рособрнадзор установил порядок проведения ЕГЭ в текущем году, пишет РИА... РИА Новости Крым, 15.04.2026
2026-04-15T08:01
2026-04-15T08:01
2026-04-15T08:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В России Единые государственные экзамены стартуют 1 июня с истории, литературы и химии. Рособрнадзор установил порядок проведения ЕГЭ в текущем году, пишет РИА Новости.Согласно рекомендациям, выполнять задания следует самостоятельно. На период экзамена нельзя разговаривать с другими участниками, а также запрещается приносить средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы и шпаргалки.Личные вещи школьники должны оставлять в специально выделенном месте до установленной рамки стационарного металлоискателя.В ходе ЕГЭ на рабочем столе помимо экзаменационных материалов может лежать гелиевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета, удостоверение личности, а также материалы по предмету, если они разрешены. Кроме того, на столе могут находиться лекарства, бутылка с водой и перекус.Выходя из аудитории во время экзамена, ученик обязан оставить на рабочем столе экзаменационные материалы, черновики и ручки. Запрещается выносить их или фотографировать.В случае неуда по одному из обязательных предметов — русскому языку или математике — возможно повторно сдать экзамен, для этого существуют специально установленные сроки, уточнили в ведомстве.Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. Также 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов, обозначили в Рособрнадзоре.Накануне в сервисе Госуслуги появился тренажер подготовки к ЕГЭ. Пока в нем доступны математика базового уровня и информатика, сообщили в Минцифры РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе абитуриентам разрешили не сдавать ЕГЭТрудоустройство без аттестата: что предлагают поправки в закон об образованииВыпускные в школах: Минпросвещения установило дату
егэ, экзамены, образование в россии, новости, общество, рособрнадзор
Как будет проходить ЕГЭ в 2026 году - Рособрнадзор определил порядок
В России ЕГЭ стартуют с 1 июня 2026 года с истории
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В России Единые государственные экзамены стартуют 1 июня с истории, литературы и химии. Рособрнадзор установил порядок проведения ЕГЭ в текущем году, пишет РИА Новости.
Согласно рекомендациям, выполнять задания следует самостоятельно. На период экзамена нельзя разговаривать с другими участниками, а также запрещается приносить средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы и шпаргалки.
Личные вещи школьники должны оставлять в специально выделенном месте до установленной рамки стационарного металлоискателя.
В ходе ЕГЭ на рабочем столе помимо экзаменационных материалов может лежать гелиевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета, удостоверение личности, а также материалы по предмету, если они разрешены. Кроме того, на столе могут находиться лекарства, бутылка с водой и перекус.
Выходя из аудитории во время экзамена, ученик обязан оставить на рабочем столе экзаменационные материалы, черновики и ручки. Запрещается выносить их или фотографировать.
В документе указано, что за нарушение порядка проведения ЕГЭ участник будет удален из пункта проведения экзамена с выдачей соответствующего акта.
В случае неуда по одному из обязательных предметов — русскому языку или математике — возможно повторно сдать экзамен, для этого существуют специально установленные сроки, уточнили в ведомстве.
Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. Также 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов, обозначили в Рособрнадзоре.
Накануне в сервисе Госуслуги появился тренажер подготовки к ЕГЭ
. Пока в нем доступны математика базового уровня и информатика, сообщили в Минцифры РФ.
