https://crimea.ria.ru/20260415/kak-budet-prokhodit-ege-v-2026-godu---rosobrnadzor-opredelil-poryadok-1155212528.html

Как будет проходить ЕГЭ в 2026 году - Рособрнадзор определил порядок

В России Единые государственные экзамены стартуют 1 июня с истории, литературы и химии. Рособрнадзор установил порядок проведения ЕГЭ в текущем году, пишет РИА... РИА Новости Крым, 15.04.2026

егэ

экзамены

образование в россии

новости

общество

рособрнадзор

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137514148_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_233dbcc57100a7d3634cd120b4713b1f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В России Единые государственные экзамены стартуют 1 июня с истории, литературы и химии. Рособрнадзор установил порядок проведения ЕГЭ в текущем году, пишет РИА Новости.Согласно рекомендациям, выполнять задания следует самостоятельно. На период экзамена нельзя разговаривать с другими участниками, а также запрещается приносить средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы и шпаргалки.Личные вещи школьники должны оставлять в специально выделенном месте до установленной рамки стационарного металлоискателя.В ходе ЕГЭ на рабочем столе помимо экзаменационных материалов может лежать гелиевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета, удостоверение личности, а также материалы по предмету, если они разрешены. Кроме того, на столе могут находиться лекарства, бутылка с водой и перекус.Выходя из аудитории во время экзамена, ученик обязан оставить на рабочем столе экзаменационные материалы, черновики и ручки. Запрещается выносить их или фотографировать.В случае неуда по одному из обязательных предметов — русскому языку или математике — возможно повторно сдать экзамен, для этого существуют специально установленные сроки, уточнили в ведомстве.Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. Также 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов, обозначили в Рособрнадзоре.Накануне в сервисе Госуслуги появился тренажер подготовки к ЕГЭ. Пока в нем доступны математика базового уровня и информатика, сообщили в Минцифры РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе абитуриентам разрешили не сдавать ЕГЭТрудоустройство без аттестата: что предлагают поправки в закон об образованииВыпускные в школах: Минпросвещения установило дату

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

