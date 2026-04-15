Рейтинг@Mail.ru
Грузовой поезд смял ГАЗель на Кубани - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 15.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260415/gruzovoy-poezd-smyal-gazel-na-kubani---est-postradavshie-1155218397.html
Грузовой поезд смял ГАЗель на Кубани - есть пострадавшие
2026-04-15T10:54
краснодарский край
дтп
происшествия
поезд
южная транспортная прокуратура
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0f/1155218275_0:193:1920:1273_1920x0_80_0_0_0d70573793f93cd4e8de347d72ee5bd5.jpg
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0f/1155218275_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_4186ab42046291cba608ba0a8c78fe9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
10:54 15.04.2026
 
© Южная транспортная прокуратураВ Краснодарском крае на переезде грузовой поезд снес ГАЗель
В Краснодарском крае на переезде грузовой поезд снес ГАЗель
© Южная транспортная прокуратура
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае на переезде грузовой поезд столкнулся с автомобилем. В результате аварии есть пострадавшие, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
ДТП произошло в среду на железнодорожном переезде на станции Комсомольская Северо-Кавказской железной дороги.

"Произошло столкновение автомобиля с грузовым поездом. В результате происшествия есть пострадавшие, схода подвижного состава не допущено, задержек в движении поездов не имеется", - говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются. На месте работают правоохранители.
Прокуратура проверяет исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, добавили в надзорном ведомстве.
11 апреля в Брянской области водитель легкового авто пострадал при столкновении с электричкой на регулируемом переезде в Почепском районе рядом с поселком Козорезовка.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Краснодарский крайДТППроисшествияПоездЮжная транспортная прокуратураНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
