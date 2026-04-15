Грузовой поезд смял ГАЗель на Кубани - есть пострадавшие
2026-04-15T10:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае на переезде грузовой поезд столкнулся с автомобилем. В результате аварии есть пострадавшие, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.ДТП произошло в среду на железнодорожном переезде на станции Комсомольская Северо-Кавказской железной дороги.Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются. На месте работают правоохранители.Прокуратура проверяет исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, добавили в надзорном ведомстве.11 апреля в Брянской области водитель легкового авто пострадал при столкновении с электричкой на регулируемом переезде в Почепском районе рядом с поселком Козорезовка.
На Кубани на переезде столкнулись грузовой поезд и ГАЗель
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае на переезде грузовой поезд столкнулся с автомобилем. В результате аварии есть пострадавшие, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
ДТП произошло в среду на железнодорожном переезде на станции Комсомольская Северо-Кавказской железной дороги.
"Произошло столкновение автомобиля с грузовым поездом. В результате происшествия есть пострадавшие, схода подвижного состава не допущено, задержек в движении поездов не имеется", - говорится в сообщении.
Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются. На месте работают правоохранители.
Прокуратура проверяет исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, добавили в надзорном ведомстве.
11 апреля в Брянской области водитель легкового авто пострадал при столкновении с электричкой
на регулируемом переезде в Почепском районе рядом с поселком Козорезовка.
