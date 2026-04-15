Геноцид советского народа: уроки истории в современном прочтении

Геноцид советского народа: уроки истории в современном прочтении - РИА Новости Крым, 15.04.2026

Геноцид советского народа: уроки истории в современном прочтении

РИА Новости Крым, 15.04.2026

2026-04-15T14:00

2026-04-15T14:00

2026-04-15T14:03

пресс-центр

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апреля - 14.00. Пресс-конференция: "Геноцид советского народа: уроки истории в современном прочтении".Участники:— председатель Комитета Государственного Совета РК по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир БОБКОВ;— представитель УФСБ России по РК и городу Севастополю Игорь ВЕРЕШКОВ;— директор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ им. В.И. Вернадского Александр МАЩЕНКО.В конце декабря 2025 года в России установлена новая памятная дата – 19 апреля - День памяти жертв геноцида советского народа, совершённого нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.Сегодня благодаря работе с архивами и рассекречиванию документов спецслужб становятся известны имена предателей и новые факты геноцида советских граждан на территории полуострова в годы Великой Отечественной войны. Исторические параллели сегодня приобретают особую остроту.Аккредитация:Тел. (3652) 27-44-55E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Пресс-конференции проходят без онлайн трансляции. Задать вопросы спикерам возможно только при личном присутствии.Вход для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-центр