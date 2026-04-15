ФСБ: основной виновник геноцида народа СССР – идеология нацизма

2026-04-15T22:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Мнение, что солдаты и офицеры вермахта не причастны к геноциду советского народа – в корне не верное. В этом убежден председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Витальевич Бобков. Он назвал трансляцию этого мнения одним из механизмов ухода нацистов от послевоенной ответственности.В качестве доказательства Бобков привел существование множества фотографий, на которых запечатлены повешенные партизаны, расстрелянные женщины и дети: "Эти фотографии снимали не каратели. Человек, который сфотографировал страшную казнь, затем взял эту пленку, проявил, отправил в Германию, где эта фотография была напечатана, потом возвращена ему. И он ее вклеил в семейный альбом, она хранилась у него в семье и потом стала частью фактологического доказательства преступления только через 80 лет. А до этого, я так понимаю, доставляло автору снимка какое-то эстетическое удовольствие".В свою очередь официальный представитель Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю Игорь Николаевич Верешков дополнил аргументацию Владимира Бобкова. По его мнению, основным виновником геноцида советского народа и народов Европы в период Второй Мировой войны был нацизм и носители этой идеологии.Председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по патриотическому воспитанию и молодежной политике добавил, что целью войны Германии с СССР была не оккупация нашей территории с целью свержения коммунистического режима: "Речь шла о фактической зачистке территории, чтобы ее формат был пересмотрен, чтобы местное население было порабощено до состояния массы, которой легко управлять, которую можно перемещать с территории на территорию буквально по щелчку пальца", – объяснил он.Также речь, по мнению Владимира Бобкова, шла о сокращении населения СССР, число которого в два раза превышало население Германии.

