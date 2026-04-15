ФСБ: основной виновник геноцида народа СССР – идеология нацизма - РИА Новости Крым, 15.04.2026
ФСБ: основной виновник геноцида народа СССР – идеология нацизма
В Крыму заявили о безусловной причастности вермахта к геноциду советского народа

22:30 15.04.2026
 
© РИА Новости . Макс Альперт / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Зверская расправа нацистов с жителями Керчи. Багеровский противотанковый ров близ Керчи. Здесь были расстреляны около 7 тысяч жителей Керчи, в том числе 245 детей и школьников. Жители Керчи опознают расстрелянных фашистами советских граждан, трупы которых были извлечены из противотанкового рва. Материалы в том числе и об этих зверствах стали обвинением фашизму на Нюрнбергском процессе.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Зверская расправа нацистов с жителями Керчи. Багеровский противотанковый ров близ Керчи. Здесь были расстреляны около 7 тысяч жителей Керчи, в том числе 245 детей и школьников. Жители Керчи опознают расстрелянных фашистами советских граждан, трупы которых были извлечены из противотанкового рва. Материалы в том числе и об этих зверствах стали обвинением фашизму на Нюрнбергском процессе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Мнение, что солдаты и офицеры вермахта не причастны к геноциду советского народа – в корне не верное. В этом убежден председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Витальевич Бобков. Он назвал трансляцию этого мнения одним из механизмов ухода нацистов от послевоенной ответственности.

"Весь вермахт был заражен с первых дней планирования операции против Советского Союза. Даже тогда, когда еще ни одна нога ни одного немецкого солдата не стояла на Советской земле, отношение к будущим военнопленным, к будущему населению оккупированных территорий уже было прописано. Уже тогда были развернуты лагеря для военнопленных приблизительно по 2 миллиона будущих узников. Эта подготовительная работа говорила о том, что эта армия пришла не завоевывать, а порабощать и уничтожать", – выразил свое мнение спикер в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.

В качестве доказательства Бобков привел существование множества фотографий, на которых запечатлены повешенные партизаны, расстрелянные женщины и дети: "Эти фотографии снимали не каратели. Человек, который сфотографировал страшную казнь, затем взял эту пленку, проявил, отправил в Германию, где эта фотография была напечатана, потом возвращена ему. И он ее вклеил в семейный альбом, она хранилась у него в семье и потом стала частью фактологического доказательства преступления только через 80 лет. А до этого, я так понимаю, доставляло автору снимка какое-то эстетическое удовольствие".
В свою очередь официальный представитель Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю Игорь Николаевич Верешков дополнил аргументацию Владимира Бобкова. По его мнению, основным виновником геноцида советского народа и народов Европы в период Второй Мировой войны был нацизм и носители этой идеологии.
"Основными исполнителями зверств, конечно, были специальные команды, но я вам приведу пример расстрел мирных жителей в Старом Крыму 12 апреля 1944 года, которую осуществляли рядовые офицеры немецкой армии, танковые части, которые проходили через город. Они расстреливали людей из пулеметов, заходили в дома, закалывали штыками, расстреливали в кроватях младенцев, женщин, стариков. Более 600 людей, которые были убиты, ранены, пострадали в ходе этого преступления, которое выполняли обычные рядовые и офицеры немецкой армии", – сказал спикер.
Председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по патриотическому воспитанию и молодежной политике добавил, что целью войны Германии с СССР была не оккупация нашей территории с целью свержения коммунистического режима: "Речь шла о фактической зачистке территории, чтобы ее формат был пересмотрен, чтобы местное население было порабощено до состояния массы, которой легко управлять, которую можно перемещать с территории на территорию буквально по щелчку пальца", – объяснил он.
Также речь, по мнению Владимира Бобкова, шла о сокращении населения СССР, число которого в два раза превышало население Германии.
