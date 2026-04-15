Рейтинг@Mail.ru
Единая школьная форма в России: что ответили в Минпросвещения - РИА Новости Крым, 15.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260415/edinaya-shkolnaya-forma-v-rossii-chto-otvetili-v-minprosvescheniya-1155231679.html
Единая школьная форма в России: что ответили в Минпросвещения
Школьную форму единого образца в России пока вводить не планируют. Об этом заявил глава Минпросвещении РФ Сергей Кравцов. РИА Новости Крым, 15.04.2026
2026-04-15T16:43
2026-04-15T16:43
сергей кравцов
новости
минпросвещения рф
школа
школьная форма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0b/1148652979_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d00da9d7a313f3b822b17efc9d9b3edb.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0b/1148652979_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_73e64068d1e81fe2fb445bb00cc4a817.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей кравцов, новости, минпросвещения рф, школа, школьная форма
Единая школьная форма в России: что ответили в Минпросвещения

16:43 15.04.2026
 
© РИА Новости КрымШкольная ярмарка в Симферополе
Школьная ярмарка в Симферополе - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Школьную форму единого образца в России пока вводить не планируют. Об этом заявил глава Минпросвещении РФ Сергей Кравцов.
"Единая школьная форма не планируется. Так вопрос не стоит", – сказал Кравцов, его цитирует РИА Новости.
Ранее в Минпросвещения сообщили, что образовательные организации могут использовать ГОСТ в качестве общих типовых требований к одежде, дополняя их собственными нормативами, напомнили в материале.
Однако министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик ранее сообщала, что ученики общеобразовательных школ Крыма должны будут в новом учебном году посещать уроки в обязательной темно-синей школьной форме.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Сергей КравцовНовостиМинпросвещения РФШколаШкольная форма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
