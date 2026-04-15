Единая школьная форма в России: что ответили в Минпросвещения

Школьную форму единого образца в России пока вводить не планируют. Об этом заявил глава Минпросвещении РФ Сергей Кравцов. РИА Новости Крым, 15.04.2026

2026-04-15T16:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Школьную форму единого образца в России пока вводить не планируют. Об этом заявил глава Минпросвещении РФ Сергей Кравцов.Ранее в Минпросвещения сообщили, что образовательные организации могут использовать ГОСТ в качестве общих типовых требований к одежде, дополняя их собственными нормативами, напомнили в материале.Однако министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик ранее сообщала, что ученики общеобразовательных школ Крыма должны будут в новом учебном году посещать уроки в обязательной темно-синей школьной форме.

