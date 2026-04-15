Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260415/chislo-zhertv-genotsida-sovetskogo-naroda-v-krymu-budet-rasti-1155233129.html
Число жертв геноцида советского народа в Крыму будет расти
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/0a/1119037205_0:194:3296:2048_1920x0_80_0_0_a057216cdecca4b89a5af3dec8ea6b55.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Количество жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами в оккупированном Крыму будет расти. В этом уверен председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков."Сама немецкая сторона еще в XX веке называла эту цифру в 200 000. Оценка закреплена судебным решением от лета 2022 года. Все жертвы разбиты на три основных условных категории: более 85 тысяч человек мирных жителей, уничтоженных за годы оккупации на полуострове, более 40 тысяч военнопленных и более 80 тысяч тех, кто был принудительно вывезен с территории Крыма на территорию других стран, не только Германию", - назвал он цифры в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.Бобков подчеркнул, что, хотя значительную их часть войскам Красной Армии удалось после освобождения Европы вернуть на территорию Советского Союза, нужно помнить, что в тот момент, когда осуществлялся вывоз, ни о каком возвращении этих людей никто помыслить не мог.Бобков отметил, что в связи с новыми страшными находками мест казней мирных жителей и военнопленных, рассекречиванием документов Великой Отечественной войны, число жертв будет еще увеличиваться."Регулярное подразделение войск вермахта зашло на улицы города Старый Крым и уничтожило почти 600 человек, среди которых практически все были мирными жителями. Перед нами предстают картины из концлагеря "Красный", где одного за другим из колодцев смерти достают женщин, стариков, детей, куда только по приблизительным данным более в ночь с 10 на 11 апреля 1944 года бросили 250 человек. А теперь представим, что эти картины дополняются подобными в масштабах каждой территории, которую мы освобождали от врага, начиная с первых успехов Красной Армии", - сказал он.При этом председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по патриотическому воспитанию и молодежной политике уверен, что в списках жертв имеются "огромные лакуны":В конце декабря 2025 года федеральным законом в России установлена новая памятная дата - 19 апреля, День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ввел уголовное наказание за отрицание геноцида советского народаКрымские поисковики смогут воспользоваться мерами господдержкиВолонтеры в 2026 году получат льготы за сохранение памяти жертв геноцида
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/0a/1119037205_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_3eded7d896544a67f538ded12ac26cf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
геноцид, крым, история, великая отечественная война, новости крыма, государственный совет рк (госсовет), владимир бобков
Число жертв геноцида советского народа в Крыму будет расти

Официальное количество жертв фашистской оккупации Крыма составляет около 200 тысяч человек

18:52 15.04.2026
 
© Источник: Музей истории крымчаков в г. СимферополеСимферопольский ров, 1944 г., после освобождения Крыма
Симферопольский ров, 1944 г., после освобождения Крыма
© Источник: Музей истории крымчаков в г. Симферополе
Читать в
MaxДзенTelegram
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ГеноцидКрымИсторияВеликая Отечественная войнаНовости КрымаГосударственный совет РК (Госсовет)Владимир Бобков
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:08В Севастополе ремонтируют дороги перед храмами
20:00Крымский мост закрыли для движения транспорта
19:54Контракт на несколько сотен ракет Patriot для Киева: Германия растянет поставку на четыре года
19:45В Севастополе отменили воздушную тревогу
19:36В Севастополе воздушная тревога
19:25В Севастополе снова остановили движение морского транспорта
19:10В девяти районах Дагестана введен режим ЧС из-за ухудшения погоды
18:52Число жертв геноцида советского народа в Крыму будет расти
18:39На Украине раскрыли неприятную для Зеленского правду о мобилизации
18:24Минобороны РФ: Европа из-за проблем ВСУ наращивает поставки дронов Украине
18:21Минобороны РФ обнародовало адреса предприятий по производству дронов для ВСУ в Европе
18:05В Судаке спасатели эвакуировали мужчину с пляжа
17:55Крымчанин получил ограничение свободы за убийство по неосторожности
17:44Когда в городах Крыма отключат отопление
17:31У берегов Крыма отработала ПВО
17:20Крымский мост: очередь на въезд растет
17:08Более 100 крымских преподавателей прошли обучающий интенсив Сбера
16:54Зеленский хочет помочь Трампу разблокировать Ормузский пролив
16:43Единая школьная форма в России: что ответили в Минпросвещения
16:30В Севастополе растет спрос на долгосрочную аренду квартир
Лента новостейМолния