https://crimea.ria.ru/20260415/chislo-zhertv-genotsida-sovetskogo-naroda-v-krymu-budet-rasti-1155233129.html

Число жертв геноцида советского народа в Крыму будет расти

Число жертв геноцида советского народа в Крыму будет расти - РИА Новости Крым, 15.04.2026

Число жертв геноцида советского народа в Крыму будет расти

Количество жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами в оккупированном Крыму будет расти. В этом уверен председатель Комитета Государственного... РИА Новости Крым, 15.04.2026

2026-04-15T18:52

2026-04-15T18:52

2026-04-15T18:52

геноцид

крым

история

великая отечественная война

новости крыма

государственный совет рк (госсовет)

владимир бобков

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/0a/1119037205_0:194:3296:2048_1920x0_80_0_0_a057216cdecca4b89a5af3dec8ea6b55.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Количество жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами в оккупированном Крыму будет расти. В этом уверен председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков."Сама немецкая сторона еще в XX веке называла эту цифру в 200 000. Оценка закреплена судебным решением от лета 2022 года. Все жертвы разбиты на три основных условных категории: более 85 тысяч человек мирных жителей, уничтоженных за годы оккупации на полуострове, более 40 тысяч военнопленных и более 80 тысяч тех, кто был принудительно вывезен с территории Крыма на территорию других стран, не только Германию", - назвал он цифры в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.Бобков подчеркнул, что, хотя значительную их часть войскам Красной Армии удалось после освобождения Европы вернуть на территорию Советского Союза, нужно помнить, что в тот момент, когда осуществлялся вывоз, ни о каком возвращении этих людей никто помыслить не мог.Бобков отметил, что в связи с новыми страшными находками мест казней мирных жителей и военнопленных, рассекречиванием документов Великой Отечественной войны, число жертв будет еще увеличиваться."Регулярное подразделение войск вермахта зашло на улицы города Старый Крым и уничтожило почти 600 человек, среди которых практически все были мирными жителями. Перед нами предстают картины из концлагеря "Красный", где одного за другим из колодцев смерти достают женщин, стариков, детей, куда только по приблизительным данным более в ночь с 10 на 11 апреля 1944 года бросили 250 человек. А теперь представим, что эти картины дополняются подобными в масштабах каждой территории, которую мы освобождали от врага, начиная с первых успехов Красной Армии", - сказал он.При этом председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по патриотическому воспитанию и молодежной политике уверен, что в списках жертв имеются "огромные лакуны":В конце декабря 2025 года федеральным законом в России установлена новая памятная дата - 19 апреля, День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ввел уголовное наказание за отрицание геноцида советского народаКрымские поисковики смогут воспользоваться мерами господдержкиВолонтеры в 2026 году получат льготы за сохранение памяти жертв геноцида

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геноцид, крым, история, великая отечественная война, новости крыма, государственный совет рк (госсовет), владимир бобков