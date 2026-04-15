https://crimea.ria.ru/20260415/chislo-teraktov-v-rossii-vyroslo-za-schet-bespilotnykh-atak---genprokuratura-1155218537.html
Принятых мер для защиты от атак беспилотников ВСУ недостаточно - Гуцан
2026-04-15T11:05
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/02/1152148910_0:131:3179:1919_1920x0_80_0_0_24c3ab318abcce1f0b33655990e4f316.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Число терактов и экстремистских преступлений в России в 2025 году увеличилось вдвое, причиной стала нарастающая агрессия против России. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан, выступая в Совете Федерации.По словам генпрокурора, с учетом продолжающихся беспилотных атак, причиняющих значительный ущерб, принятых мер на сегодняшний день недостаточно.Гуцан также рассказал, что в связи с ростом экстремистских преступлений, совершенных по большей части с использованием интернета, в 2025 году по требованиям Генпрокуратуры Роскомнадзор закрыл доступ к 62 тысячам интернет-страниц.Кроме того, из-за неприкрытой антироссийской позиции и попыток расшатать политическую ситуацию в стране признаны нежелательными 112 иностранных и международных организаций. В соответствующий реестр внесено 346 юридических лиц с таким статусом. Как сообщал директор ФСБ России Александр Бортников России, с начала года в России предотвращено на стадии подготовки 37 вооруженных нападений на объектах образования.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/02/1152148910_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_84d75e524c089f4d7cea6f5ea398b494.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В России вдвое выросло число терактов из-за атак противника - Генпрокуратура
11:05 15.04.2026 (обновлено: 11:14 15.04.2026)
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
