Принятых мер для защиты от атак беспилотников ВСУ недостаточно - Гуцан - РИА Новости Крым, 15.04.2026

2026-04-15T11:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Число терактов и экстремистских преступлений в России в 2025 году увеличилось вдвое, причиной стала нарастающая агрессия против России. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан, выступая в Совете Федерации.По словам генпрокурора, с учетом продолжающихся беспилотных атак, причиняющих значительный ущерб, принятых мер на сегодняшний день недостаточно.Гуцан также рассказал, что в связи с ростом экстремистских преступлений, совершенных по большей части с использованием интернета, в 2025 году по требованиям Генпрокуратуры Роскомнадзор закрыл доступ к 62 тысячам интернет-страниц.Кроме того, из-за неприкрытой антироссийской позиции и попыток расшатать политическую ситуацию в стране признаны нежелательными 112 иностранных и международных организаций. В соответствующий реестр внесено 346 юридических лиц с таким статусом. Как сообщал директор ФСБ России Александр Бортников России, с начала года в России предотвращено на стадии подготовки 37 вооруженных нападений на объектах образования.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

