Принятых мер для защиты от атак беспилотников ВСУ недостаточно - Гуцан - РИА Новости Крым, 15.04.2026
Принятых мер для защиты от атак беспилотников ВСУ недостаточно - Гуцан
Число терактов и экстремистских преступлений в России в 2025 году увеличилось вдвое, причиной стала нарастающая агрессия против России. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 15.04.2026
Принятых мер для защиты от атак беспилотников ВСУ недостаточно - Гуцан

В России вдвое выросло число терактов из-за атак противника - Генпрокуратура

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Число терактов и экстремистских преступлений в России в 2025 году увеличилось вдвое, причиной стала нарастающая агрессия против России. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан, выступая в Совете Федерации.
"Число терактов увеличилось вдвое главным образом за счет беспилотных и артиллерийских атак. В этих условиях по требованиям прокуроров владельцами предприятий промышленности, энергетики, транспорта укреплен их периметр, закуплены доступные средства защиты, радиоэлектронной борьбы и другие", - цитирует его РИА Новости.
По словам генпрокурора, с учетом продолжающихся беспилотных атак, причиняющих значительный ущерб, принятых мер на сегодняшний день недостаточно.
Гуцан также рассказал, что в связи с ростом экстремистских преступлений, совершенных по большей части с использованием интернета, в 2025 году по требованиям Генпрокуратуры Роскомнадзор закрыт доступ к 62 тысячам интернет-страниц.
Кроме того, из-за неприкрытой антироссийской позиции и попыток расшатать политическую ситуацию в стране признаны нежелательными 112 иностранных и международных организаций. В соответствующий реестр внесено 346 юридических лиц с таким статусом.
Как сообщал директор ФСБ России Александр Бортников России, с начала года в России предотвращено на стадии подготовки 37 вооруженных нападений на объектах образования.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по школе в Запорожской области
Серьезная угроза: Киев использует россиян как инструмент для терактов
Агенты Киева осуждены за попытку серии терактов
 
12:24Россети восстанавливают электроснабжение в Крыму и новых регионах
12:18В Евпатории выявили опасный участок возле школы
12:05Крым с начала года посетили 564 тысяч туристов
11:58В России выпускают памятную серебряную монету "Орден Славы"
11:52В Севастополе таксист снес питбайк - двое подростков в больнице
11:42В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за заморозков
11:38В России вдвое выросло число причастных к терроризму детей
11:29В крымском городе Саки на этой неделе отключат отопление
11:22ВСУ атаковали Башкортостан – что известно
11:15Помощь жителям поселков: Феодосия получила медоборудование на 26 млн
11:05Принятых мер для защиты от атак беспилотников ВСУ недостаточно - Гуцан
10:54Грузовой поезд смял ГАЗель на Кубани - есть пострадавшие
10:45Продолжит ли Венгрия покупать нефть у России – заявление будущего премьера
10:28Космос, Крым и кукуруза – инфографика к 132-летию со дня рождения Хрущева
10:14В Крыму подключили к газу еще три села
10:06Крымский мост сейчас - что с очередями и сколько ждать проезда
10:00Запорожская и Херсонская области без света после ударов ВСУ
09:48Москвич не угадал ни одного числа в лотерее и выиграл 33 млн рублей
09:35Супруги из Севастополя пытались провернуть аферу с городской землей
09:21Подросток за рулем Daewoo устроил ДТП с 4 погибшими
Лента новостейМолния