Британия передаст Украине рекордные 120 тысяч БПЛА

Власти Британии объявили о "крупнейшем в истории" пакете поставок беспилотников для Украины, в рамках которого в этом году будет поставлено не менее 120 тысяч...

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Власти Британии объявили о "крупнейшем в истории" пакете поставок беспилотников для Украины, в рамках которого в этом году будет поставлено не менее 120 тысяч дронов различного назначения. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Соединенного Королевства.В британском правительстве указали, что поставки Киеву новых БПЛА уже начались в этом месяце.Также новый пакет беспилотников "подкреплен более широкой военной поддержкой Украины со стороны Великобритании в размере 3 миллиардов фунтов стерлингов в этом году", говорится в заявлении.Министр обороны Великобритании также подтвердит, что Лондон предоставит Киеву "сотни тысяч артиллерийских снарядов и тысячи зенитных ракет в этом году".Накануне министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что Берлин предоставит Киеву новый пакет вооружений на 4 млрд евро.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

