https://crimea.ria.ru/20260415/britaniya-peredast-ukraine-rekordnye-120-tysyach-bpla-1155226914.html
Британия передаст Украине рекордные 120 тысяч БПЛА
2026-04-15T14:42
украина
великобритания
беспилотник (бпла, дрон)
новости
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1b/1146764399_77:133:1045:677_1920x0_80_0_0_9ccac5fc50c538b6c40331f86ea606cf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1b/1146764399_375:0:1280:678_1920x0_80_0_0_fec6051685a43f8d10b9dda52b958421.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Власти Британии объявили о "крупнейшем в истории" пакете поставок беспилотников для Украины, в рамках которого в этом году будет поставлено не менее 120 тысяч дронов различного назначения. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Соединенного Королевства.
"Крупнейший в своем роде пакет из когда-либо поставленных Великобританией будет включать тысячи ударных беспилотников большой дальности, разведывательных и логистических дронов, а также морских средств обеспечения, которые уже доказали свою эффективность на украинском фронте", - отмечается в заявлении.
В британском правительстве указали, что поставки Киеву новых БПЛА уже начались в этом месяце.
Также новый пакет беспилотников "подкреплен более широкой военной поддержкой Украины со стороны Великобритании в размере 3 миллиардов фунтов стерлингов в этом году", говорится в заявлении.
Министр обороны Великобритании также подтвердит, что Лондон предоставит Киеву "сотни тысяч артиллерийских снарядов и тысячи зенитных ракет в этом году".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
