Британия передаст Украине рекордные 120 тысяч БПЛА
2026-04-15T14:42
2026-04-15T14:43
Британия анонсировала передачу Украине 120 тысяч беспилотников в этом году

14:42 15.04.2026 (обновлено: 14:43 15.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Власти Британии объявили о "крупнейшем в истории" пакете поставок беспилотников для Украины, в рамках которого в этом году будет поставлено не менее 120 тысяч дронов различного назначения. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Соединенного Королевства.
"Крупнейший в своем роде пакет из когда-либо поставленных Великобританией будет включать тысячи ударных беспилотников большой дальности, разведывательных и логистических дронов, а также морских средств обеспечения, которые уже доказали свою эффективность на украинском фронте", - отмечается в заявлении.
В британском правительстве указали, что поставки Киеву новых БПЛА уже начались в этом месяце.
Также новый пакет беспилотников "подкреплен более широкой военной поддержкой Украины со стороны Великобритании в размере 3 миллиардов фунтов стерлингов в этом году", говорится в заявлении.
Министр обороны Великобритании также подтвердит, что Лондон предоставит Киеву "сотни тысяч артиллерийских снарядов и тысячи зенитных ракет в этом году".
Накануне министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что Берлин предоставит Киеву новый пакет вооружений на 4 млрд евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Читайте также на РИА Новости Крым:
США отказались выделять деньги и оружие Украине
Япония получит жесткий ответ в случае поставок оружия Киеву – МИД РФ
Новое "контрнаступление" ВСУ: когда оно возможно и чьими силами
 
15:18В Турции ученик устроил стрельбу в школе – есть жертвы
15:13Путин собрал совещание и потребовал доклады из-за падения экономики в России
15:07Рейд в Севастополе открыли после часовой остановки
14:58В Феодосии громко - людей просят сохранять спокойствие
14:42Британия передаст Украине рекордные 120 тысяч БПЛА
14:19В Крыму ликвидировали колл-центр украинских мошенников
13:59Морской транспорт в Севастополе остановили
13:47Девятилетняя девочка пострадала при столкновении авто с поездом на Кубани
13:36Молдавия выходит из СНГ
13:23Армия России продвигается в Харьковской области
13:19ВТБ: рынок сбережений в России в I квартале вырос до 66,3 трлн рублей
13:15Как обновят энергетическую инфраструктуру Крыма до 2030 года
13:07В Алуште отмечают годовщину освобождения города от фашистов
12:56Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Стерлитамак
12:46Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера ВСУ
12:42Армия России освободила Волчанские Хутора в Харьковской области
12:35Роковая поездка Гумилева в Крым: к юбилею поэта
12:24В Крыму и новых регионах восстанавливают электроснабжение после атаки ВСУ
12:18В Евпатории выявили опасный участок возле школы
12:05Крым с начала года посетили 564 тысяч туристов
Лента новостейМолния