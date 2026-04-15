Белгородская область под ударом ВСУ – ранены мирные
2026-04-15T15:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В результате атаки беспилотников ВСУ по Шебекинскому округу Белгородской области ранения получили четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Также в городе Шебекино беспилотник атаковал частный дом. Женщина получила баротравму, множественные слепые осколочные ранения грудной клетки, спины и плеча.Кроме того, в Шебекино от ударов дронов повреждены два автомобиля, одного из помещений на территории предприятия, кровля и забор частного дома. Села Новая Таволжанка и Графовка также подверглась обстрелам – повреждены частные дома и социальные объекты.В Белгородском округе в селе Таврово беспилотник ударил по инфраструктурному объекту, в результате чего повреждены оборудование, один грузовой и шесть легковых автомобилей, коммерческий объект и частный дом. Поселок Политотдельский и село Никольское также были обстреляны.Ранее Гладков сообщал, что после начала пасхального перемирия по Белгородской области нанесена серия ударов со стороны ВСУ. Пострадали два мирных жителя.Также сообщалось, что несмотря на объявление Пасхального перемирия, ВСУ ночью трижды атаковали позиции российских войск в зоне проведения спецоперации.
Четыре мирных жителя ранены ударом ВСУ по Белгородской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В результате атаки беспилотников ВСУ по Шебекинскому округу Белгородской области ранения получили четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"В Шебекинском округе в селе Маломихайловка FPV-дрон ударил по легковому автомобилю. Ранены трое мужчин, из них один в тяжелом состоянии с травматическими ампутациями руки и ноги. У еще двух пострадавших минно-взрывные травмы и осколочные ранения рук и ног", – написал в Мах Гладков.
Также в городе Шебекино беспилотник атаковал частный дом. Женщина получила баротравму, множественные слепые осколочные ранения грудной клетки, спины и плеча.
Кроме того, в Шебекино от ударов дронов повреждены два автомобиля, одного из помещений на территории предприятия, кровля и забор частного дома. Села Новая Таволжанка и Графовка также подверглась обстрелам – повреждены частные дома и социальные объекты.
В Белгородском округе в селе Таврово беспилотник ударил по инфраструктурному объекту, в результате чего повреждены оборудование, один грузовой и шесть легковых автомобилей, коммерческий объект и частный дом. Поселок Политотдельский и село Никольское также были обстреляны.
Ранее Гладков сообщал, что после начала пасхального перемирия по Белгородской области нанесена серия ударов
со стороны ВСУ. Пострадали два мирных жителя.
Также сообщалось, что несмотря на объявление Пасхального перемирия, ВСУ ночью трижды атаковали
позиции российских войск в зоне проведения спецоперации.
