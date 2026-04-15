Армия России продвигается в Харьковской области

Армия России продвигается в Харьковской области - РИА Новости Крым, 15.04.2026

Армия России продвигается в Харьковской области

Армия России занимает более выгодные позиции и освобождает села в зоне проведения спецоперации. За минувшие сутки киевский режим потерял 1145 боевиков по всей... РИА Новости Крым, 15.04.2026

2026-04-15T13:23

2026-04-15T13:23

2026-04-15T13:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Армия России занимает более выгодные позиции и освобождает села в зоне проведения спецоперации. За минувшие сутки киевский режим потерял 1145 боевиков по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Волчанские Хутора Харьковской области. Также в Сумской области была поражена живая сила и техника ВСУ. Противник потерял до 175 военнослужащих, бронетранспортер, 17 автомобилей и семь складов материальных средств.Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Противник потерял более 210 военнослужащих, четыре бронетранспортера, боевую бронированную машину Senator канадского производства, 18 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция и два склада боеприпасов.Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 300 военнослужащих, два бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе две 155-мм гаубицы М777 производства США и 155-мм буксируемая артиллерийская установка "Богдан-Б". Уничтожен склад боеприпасов.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял свыше 240 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка Запорожской области и города Херсон. Уничтожены до 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 18 автомобилей, радиолокационная станция RADA израильского производства, четыре станции РЭБ, склад боеприпасов и склад материальных средств.Кроме того, ВС РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, месту запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 225 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф, новости, инфографика