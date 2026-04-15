Армия России продвигается в Харьковской области - РИА Новости Крым, 15.04.2026
Армия России продвигается в Харьковской области
Армия России продвигается в Харьковской области
Армия России занимает более выгодные позиции и освобождает села в зоне проведения спецоперации. За минувшие сутки киевский режим потерял 1145 боевиков по всей... РИА Новости Крым, 15.04.2026
новости сво
вооруженные силы россии
потери всу
министерство обороны рф
новости
новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф, новости, инфографика
Армия России продвигается в Харьковской области

За сутки спецоперации киевский режим потерял около 1150 боевиков по всей линии фронта

13:23 15.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Армия России занимает более выгодные позиции и освобождает села в зоне проведения спецоперации. За минувшие сутки киевский режим потерял 1145 боевиков по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Волчанские Хутора Харьковской области. Также в Сумской области была поражена живая сила и техника ВСУ. Противник потерял до 175 военнослужащих, бронетранспортер, 17 автомобилей и семь складов материальных средств.
Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Противник потерял более 210 военнослужащих, четыре бронетранспортера, боевую бронированную машину Senator канадского производства, 18 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция и два склада боеприпасов.
Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 300 военнослужащих, два бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе две 155-мм гаубицы М777 производства США и 155-мм буксируемая артиллерийская установка "Богдан-Б". Уничтожен склад боеприпасов.
Сводка Минобороны РФ на 15 апреля 2026 годаСводка Минобороны РФ на 15 апреля 2026 года
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял свыше 240 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей.
Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка Запорожской области и города Херсон. Уничтожены до 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 18 автомобилей, радиолокационная станция RADA израильского производства, четыре станции РЭБ, склад боеприпасов и склад материальных средств.
Кроме того, ВС РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, месту запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 225 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
