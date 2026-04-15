Адреса производств БПЛА в Европе и санкции против российской нефти: главное - РИА Новости Крым, 15.04.2026
Адреса производств БПЛА в Европе и санкции против российской нефти: главное
Адреса производств БПЛА в Европе и санкции против российской нефти: главное
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. США возобновили санкции против российской нефти. Британия передаст Украине рекордные 120 тысяч БПЛА. Минобороны РФ обнародовало адреса предприятий по производству дронов для ВСУ в ЕС. Европа на фоне проблем ВСУ наращивает производство и поставки БПЛА Киеву. В Москве ОПГ причинила ущерб бюджету РФ в 1 трлн рублей. В России число причастных к терроризму и экстремизму детей возросло вдвое. В Крыму и новых регионах восстанавливают электроснабжение после атаки ВСУ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Возобновление санкций против российской нефтиАмериканские санкции в отношении российской нефти, действие которых было приостановлено в марте, возобновлены. В марте президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC пообещал вернуть связанные с нефтью антироссийские санкции после стабилизации цен на энергоресурсы, подорожавшие из-за американской атаки на Иран. Ранее США на месяц отменили введенный прежде запрет на покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.Лондон передаст Киеву огромную партию БПЛАВласти Британии объявили о "крупнейшем в истории" пакете поставок беспилотников для Украины, в рамках которого в этом году будет поставлено не менее 120 тысяч дронов различного назначения. В британском правительстве указали, что поставки Киеву новых БПЛА уже начались в этом месяце.Накануне министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что Берлин предоставит Киеву новый пакет вооружений на 4 млрд евро.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".Заявления Минобороны РФМинобороны России опубликовало названия и адреса филиалов украинских предприятий в Европе, где производят беспилотники для ударов по России. По имеющейся информации, 26 марта 2026 года руководством ряда европейских стран на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ было принято решение о наращивании производства и поставок Украине БПЛА для ударов по территории России, сообщили в Минобороны РФ.Также в Минобороны России заявили, что ряд стран Европы из-за проблем ВСУ наращивают производство и поставки БПЛА Украине, это решение Москва расценивает как намеренный шаг к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем континенте. Воплощение заявленных Киевом сценариев террористических атак против России с применением произведенных Европой якобы "украинских" БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям, предупредили в Минобороны.ОПГ в МосквеВ Москве спецслужбы пресекли деятельность организованной группы. В результате ее деятельности бюджет России недополучил свыше одного триллиона рублей налогов. Отмечается, что для получения незаконной прибыли фигуранты продали почти 40 тысячам организаций поддельные счета-фактуры. В документах фиксировалась ложная информация о проданных товарах, выполненных работах и услугах. Данные поддельные счета-фактуры неправомерно отражались в отчетности налогоплательщиков, которая направлялась в налоговые органы.Дети и терроризмОбщее число детей, причастных к терроризму и экстремизму, за прошлый год возросло вдвое. Как правило, их вербовка проводилась дистанционно через интернет. По словам генерального прокурора РФ Александра Гуцана, развернувшаяся сейчас дискуссия об ограждении детей от деструктивного контента, имеет основания. Гуцан отметил, что на различных площадках звучит много инициатив, однако строить профилактику на устаревших стандартах сегодня невозможно.Восстановления электроснабжения после атак ВСУВ Крыму, Херсонской и Запорожской областях восстанавливают электроснабжение после атаки ВСУ. Как отметили в "Россетях", электроснабжение будет восстанавливаться поэтапно.Утром в среду власти Херсонской и Запорожской областей сообщили, что противник совершил очередной удар по объектам энергетической инфраструктуры, что привело к новым отключениям электроснабжения в регионах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
