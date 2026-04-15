Какой сегодня праздник: 15 апреля - РИА Новости Крым, 15.04.2026
Какой сегодня праздник: 15 апреля
Какой сегодня праздник: 15 апреля
15 апреля в мире отмечают Международный день культуры, Всемирный день цирка и День экологических знаний. В России – День специалиста по радиоэлектронной борьбе... РИА Новости Крым, 15.04.2026
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 15 апреля

Что празднуют в России и мире 15 апреля

00:00 15.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. 15 апреля в мире отмечают Международный день культуры, Всемирный день цирка и День экологических знаний. В России – День специалиста по радиоэлектронной борьбе Вооруженных Сил России. А еще в этот день ровно 82 года назад от немецко-фашистских захватчиков освобождена Алушта.

Что празднуют в мире

В России с профессиональным праздником сегодня поздравляют специалистов по радиоэлектронной борьбе Вооруженных Сил страны, которые с помощью радиосигналов умеют не только "запутывать" вражеских шпионов, но и обезвреживать даже самые "умные" западные ракеты.
Во многих странах 15 апреля празднуют Всемирный день культуры под Знаменем мира. Идею праздника предложил известный художник Николай Рерих в 1931 году, когда сказал, что в мире должен быть день, который "посвящен полному признанию всех национальных и общечеловеческих сокровищ культуры". Официально праздник закрепился в 1935 году.
Другим международным праздником считается День экологических знаний, который во многих странах отмечают с 1992 года, когда на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро обсуждались проблемы окружающей среды.
А в Северной Корее 15 апреля отмечают Праздник Солнца – иначе говоря, день рождения корейского революционера Ким Ир Сена, который основал Корейскую народно-демократическую республику и фактически управлял ей более 45 лет.

Знаменательные события

В 1896 году благодаря стараниям французского барона Пьера де Кубертена в Афинах состоялась церемония закрытия первых в новом времени Олимпийских игр. Соревнования прошли по девяти спортивным дисциплинам, участвовали представители 14 стран.
В Советском Союзе в этот день в 1929 году впервые официально ввели пенсионные выплаты "по старости".
В этот день в 1944 году от немецко-фашистских захватчиков освобождена Алушта.
В 1955 году Рэй Крок, выкупив у братьев Макдоналдов эксклюзивное право на франшизу, открыл в городе Дес-Плейнс (Иллинойс) первый ресторан "Макдональдс". Позже в этом же году компания была официально зарегистрирована.

Кто родился

В 1452 году в этот день родился итальянский художник, ученый и изобретатель Леонардо да Винчи, ставший основной фигурой в истории итальянского Возрождения. Автор знаменитых полотен "Крещение Христа", "Мадонна Бенуа", "Мона Лиза", "Мадонна Литта". Считается автором таких изобретений, как парашют, велосипед, прожектор, катапульта.
В этот день 140 лет назад родился русский поэт, создатель школы акмеизма Николай Гумилев. Кроме своего литературного труда известен как путешественник и один из крупнейших исследователей восточной и северо-восточной Африки.
В 1894 году в Курской губернии Российской империи родился будущий Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Период руководства Хрущева запомнился докладом о "культе личности", акцией по освоению целины, кукурузной кампанией, а также передачей Крымской области в состав Украинской ССР.
В этот день также родились актер Сергей Пускепалис, российский хоккеист Илья Ковальчук, британская актриса Эмма Уотсон.
