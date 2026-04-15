Какой сегодня праздник: 15 апреля

15 апреля в мире отмечают Международный день культуры, Всемирный день цирка и День экологических знаний. В России – День специалиста по радиоэлектронной борьбе... РИА Новости Крым, 15.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. 15 апреля в мире отмечают Международный день культуры, Всемирный день цирка и День экологических знаний. В России – День специалиста по радиоэлектронной борьбе Вооруженных Сил России. А еще в этот день ровно 82 года назад от немецко-фашистских захватчиков освобождена Алушта.Что празднуют в миреВ России с профессиональным праздником сегодня поздравляют специалистов по радиоэлектронной борьбе Вооруженных Сил страны, которые с помощью радиосигналов умеют не только "запутывать" вражеских шпионов, но и обезвреживать даже самые "умные" западные ракеты.Во многих странах 15 апреля празднуют Всемирный день культуры под Знаменем мира. Идею праздника предложил известный художник Николай Рерих в 1931 году, когда сказал, что в мире должен быть день, который "посвящен полному признанию всех национальных и общечеловеческих сокровищ культуры". Официально праздник закрепился в 1935 году.Другим международным праздником считается День экологических знаний, который во многих странах отмечают с 1992 года, когда на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро обсуждались проблемы окружающей среды.А в Северной Корее 15 апреля отмечают Праздник Солнца – иначе говоря, день рождения корейского революционера Ким Ир Сена, который основал Корейскую народно-демократическую республику и фактически управлял ей более 45 лет.Знаменательные событияВ 1896 году благодаря стараниям французского барона Пьера де Кубертена в Афинах состоялась церемония закрытия первых в новом времени Олимпийских игр. Соревнования прошли по девяти спортивным дисциплинам, участвовали представители 14 стран.В Советском Союзе в этот день в 1929 году впервые официально ввели пенсионные выплаты "по старости".В этот день в 1944 году от немецко-фашистских захватчиков освобождена Алушта.В 1955 году Рэй Крок, выкупив у братьев Макдоналдов эксклюзивное право на франшизу, открыл в городе Дес-Плейнс (Иллинойс) первый ресторан "Макдональдс". Позже в этом же году компания была официально зарегистрирована.Кто родилсяВ 1452 году в этот день родился итальянский художник, ученый и изобретатель Леонардо да Винчи, ставший основной фигурой в истории итальянского Возрождения. Автор знаменитых полотен "Крещение Христа", "Мадонна Бенуа", "Мона Лиза", "Мадонна Литта". Считается автором таких изобретений, как парашют, велосипед, прожектор, катапульта.В этот день 140 лет назад родился русский поэт, создатель школы акмеизма Николай Гумилев. Кроме своего литературного труда известен как путешественник и один из крупнейших исследователей восточной и северо-восточной Африки.В 1894 году в Курской губернии Российской империи родился будущий Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Период руководства Хрущева запомнился докладом о "культе личности", акцией по освоению целины, кукурузной кампанией, а также передачей Крымской области в состав Украинской ССР.В этот день также родились актер Сергей Пускепалис, российский хоккеист Илья Ковальчук, британская актриса Эмма Уотсон.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

