Доклад Хрущева, перевернувший СССР: интервью сына "врага народа"

Что двигало Хрущевым при решении заговорить "О культе личности и его последствиях"? И каковы были последствия самого документа? И стал ли доклад первым гвоздем... РИА Новости Крым, 15.04.2026

Что двигало Хрущевым при решении заговорить "О культе личности и его последствиях"? И каковы были последствия самого документа? И стал ли доклад первым гвоздем в крышку гроба Союза? Об этом РИА Новости Крым побеседовали с ведущим политическим историком страны, диссидентом Роем Медведевым.70 лет назад Никита Хрущев навсегда ворвался в мировую историю, огласив доклад о культе личности Сталина. Доклад, который разделил историю Советского Союза на "до" и "после". Доклад, вдохнувший лет на десять новую жизнь и идеи в советскую действительность. Доклад, давший старт "оттепели"…Что двигало Хрущевым при решении заговорить "О культе личности и его последствиях"? И каковы были последствия самого документа, оглашенного с трибуны главного политического форума СССР, но так и не ставшего на многие годы достоянием народа? И стал ли доклад первым гвоздем в крышку гроба Союза? Об этом корреспондент РИА Новости Крым побеседовал с ведущим политическим историком страны, диссидентом Роем Медведевым.…Утро 25 февраля 1956 года, Большой Кремлевский дворец, последний день работы XX съезда КПСС – первого после смерти Сталина. На трибуну выходит лидер партии Никита Хрущев и развенчивает культ своего все еще всесильного предшественника, говоря о преступлениях и перегибах. Шок. По воспоминаниям очевидцев, делегаты слушали выступление Хрущева в гробовой тишине, без вопросов и обсуждений.Четыре часа в полном молчании– Рой Александрович, как лично вы восприняли доклад Хрущева и что он для вас значит?– Лично для меня этот доклад изменил всю жизнь. Я помню тот день. Мне было 30 лет, я был педагогом, директором сельской семилетней школы. Нас вызвали в райком партии – собрали весь актив учителей, председателей колхозов, совхозов, директоров соседних заводов – и представитель Ленинградского обкома зачитал нам от начала до конца весь доклад. Сотрудник партии сказал, что мы не должны ничего записывать, доклад, если не секретный, но сообщается нам в закрытом порядке. Мы не должны задавать вопросы, обсуждения тоже не будет.Мы сидели и 4 часа слушали в полном молчании, а потом так же молча разошлись. Все были поражены. Конечно, для нас это было огромное психологическое потрясение, и я как историк (я был учителем истории) тоже был потрясен, для меня это была большая неожиданность. Хотя мой отец был арестован и погиб на Колыме, и я не верил в его виновность, но масштабов того, о чем было сказано в докладе – а сказано было не все, - масштабов репрессий и беззаконий я тогда еще не знал…В моей жизни произошли большие изменения, потому что отца реабилитировали, он был дивизионным комиссаром, тогда это был большой воинский чин – он был военным, участником Гражданской войны, я очень им гордился... Моя мать стала получать военную пенсию как за погибшего командира, получила однокомнатную квартиру, потому что после ареста отца мы были изгнаны из служебного жилья и ютились у родственников.– А ваше отношение к партии изменилось?– Я вступил в партию именно потому, что послушал доклад, а не потому, что получил такое право как сын "врага народа".– Но некоторые историки и политики считают, что докладом Хрущев ударил по социализму.– Да, говорят, что доклад нанес удар по социализму, но для меня наоборот: этот доклад был показателем достоинства социализма! Я всегда считал, что могу верить только тому, той партии и тому социальному строю, который способен на самоочищение. Я воспринял этот доклад как такое стремление партии и ее руководителей, в данном случае Никиты Хрущева. Я расценивал его шаг не только как элемент борьбы за власть (это я не в полной мере, но понимал), но и как стремление к самоочищению. Потому что любой общественный организм со временем определенным образом засоряется. И если он не самоочищается, он умирает, как могут умирать и государства, и политические партии.Ошибки и возможности– А какова роль Хрущева в развале Советского Союза? Ведь это "самоочищение" приблизило распад СССР…– Понимаете, конечно, он приблизил, но не этим докладом. Доклад мы восприняли как обещание перемен, шаг к лучшей жизни. Но Хрущев не смог обеспечить советскому народу лучшую жизнь. У него был и второй доклад, на XXII-м съезде, еще более разоблачительный, он призвал нас через 20 лет построить коммунизм. Я уже не слишком этим словам верил, да и своих обещаний он не выполнил…Уже в 1962 году, через год после XXII съезда, были огромные очереди за хлебом, мяса и масла в магазинах вообще не было. Затем расстрел рабочих в Новочеркасске - мы об этом слышали и знали, а еще раньше был расстрел в Тбилиси тех, кто протестовал против разоблачения Сталина. Уже в начале 1960-х была очень тяжелая жизнь у всего советского народа. Я жил в сельской местности и хорошо видел, как люди становятся все беднее и беднее.– Сама система была неспособна, с докладом или без доклада Хрущева.– Не система, все-таки это роль личности. Хрущев сделал очень много полезных реформ, но он делал их слишком быстро, слишком авантюристически, и они оборачивались против него самого и кончались полной неудачей. Будь то реформы машинотракторных станций или управления народным хозяйством, все эти совнархозы. Или когда делили парторганизации. Даже целина... Хрущев не сумел использовать те возможности, которые открывались после этого доклада и после разоблачения Сталина.И Хрущев допустил ошибки. А как говорил Талейран, часто ошибки хуже по своим последствиям, чем преступления. Сам доклад, на мой взгляд, был шагом в правильном направлении, но это движение не продолжилось. Наоборот, пришлось потом очень далеко отступать. Нельзя винить доклад в тех неудачах, которые потом потерпел Советский Союз. Не доклад виноват, виной всему те ошибки, те совершенно неправильные действия, которые происходили и при Хрущеве, и при Брежневе, и при Горбачеве. Горбачев продолжил эти разоблачения, но допустил столько ошибок, что Советский Союз распался.Все было сделано тайно– Вы вспомнили тбилисские события 1956 года, когда жестоко разогнали молодежь, вышедшую протестовать против доклада. А вообще советское общество образца 1956 года было готово к такому историческому повороту?– Нет, с политической точки зрения советское общество не было готово. Но это то, о чем я уже сказал: нужно было продолжать и правильно интерпретировать. Нам прочитали секретный доклад и все – никаких разъяснений не последовало. Потом Хрущев несколько раз заявил, что Сталин великий человек и мы его в обиду не дадим. То есть Хрущев был крайне непоследователен даже в своих разоблачениях. Он несколько раз менял установки, которые мы как учителя и директора школ получали. В 1957-1958 годах мы учили по тем же учебникам, что выходили в 1955 году. И мы, учителя, не знали, как ученикам рассказывать о событиях, которые происходили раньше, потому что реабилитации прошли, но прошли тайно.В Москву вернулось примерно 200 тысяч человек, в том числе некоторые друзья моего отца, которым удалось остаться в живых. Им выделяли квартиры, о них заботились, но это все было тайно. Печатать какие-то вещи разрешили после XXII съезда. А так все происходило молча, без объяснений. Реабилитированные, которые вернулись, не понимали своего положения, они боялись говорить, испытывали страх, что все вернется, раз все сделано закрыто, тайно.Доклад Хрущева на XX съезде партии был опубликован только во времена Горбачева в 1991 году. А тогда люди, которые вернулись из лагерей, не могли прочесть документ… Они приходили и спрашивали: "Рой Александрович, нет ли у вас доклада?" Нет, но я могу рассказать. Понимаете, по форме все было сделано уродливо и неправильно.Геноцид не является ошибкой. Это преступление– Сейчас все чаще звучат призывы к реабилитации Сталина. Что вы скажете авторам этих идей и призывов?– Я бы так сказал: примерно 40 или 50% - достижения Сталина. У него были ошибки, у каждого политика они есть, он много допускал политических ошибок. Подчеркиваю, не преступлений, а ошибок. Их было примерно 30%. Ошибочной была коллективизация в той форме, в какой она проводилась, ликвидация кулачества, ошибки были в первые годы войны - в 1941-1942 годах. Это были ошибки.Но были и сознательные преступления - примерно 20%, когда он физически уничтожал людей, которые были преданы Советскому Союзу, коммунистической партии. Почти миллион коммунистов было уничтожено. В Москве в 1938 году – только в одной Москве! – ежедневно расстреливалось больше тысячи человек. По официальным судебным приговорам было расстреляно 600 с лишним тысяч, а были еще внесудебные расстрелы, несколько сотен тысяч. Были лагерные расстрелы… Были расстреляны герои-летчики, которые отличились в войне в Испании в 1937-1938 году, было арестовано несколько маршалов, генералов. Почти 2 млн человек были выселены с Северного Кавказа, из Крыма, Абхазии...Это был геноцид. А геноцид никогда не является ошибкой – это преступление. И такие преступления никакой реабилитации не подлежат.Беседовал Сергей Георгиев

