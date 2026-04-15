85 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 15.04.2026

Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку атаки ВСУ на Крым и другие регионы России. За ночь сбиты 85 украинских беспилотников, сообщили в... РИА Новости Крым, 15.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку атаки ВСУ на Крым и другие регионы России. За ночь сбиты 85 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.БПЛА сбиты над Республикой Крым, акваториями Азовского и Черного морей, а также над Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, уточнили в оборонном ведомстве.Накануне ПВО дважды сбивала дроны над Крымом. Вечером уничтожили 11 украинских беспилотников, в течение ночи еще 97 БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

