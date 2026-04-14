Женщина погибла и еще пятеро ранены в Ельце после удара ВСУ
2026-04-14T07:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В Ельце в результате атаки беспилотников ВСУ погибла мирная жительница и еще пять человек пострадали. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Еще пять человек получили травмы, четверо госпитализированы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Обломки беспилотников повредили остекление в нескольких жилых домах. В селе Долгоруково после падения беспилотника возник пожар в жилом доме. Пострадавших нет. Жильцы эвакуированы. На местах происшествий работают экстренные службы. Власти муниципалитетов проведут оценку ущерба, добавил Артамонов.
В Ельце в результате атаки беспилотников ВСУ погибла женщина и еще пять человек ранены
07:00 14.04.2026 (обновлено: 07:01 14.04.2026)