Женщина погибла и еще пятеро ранены в Ельце после удара ВСУ

Женщина погибла и еще пятеро ранены в Ельце после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 14.04.2026

В Ельце в результате атаки беспилотников ВСУ погибла мирная жительница и еще пять человек пострадали. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь...

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В Ельце в результате атаки беспилотников ВСУ погибла мирная жительница и еще пять человек пострадали. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Еще пять человек получили травмы, четверо госпитализированы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Обломки беспилотников повредили остекление в нескольких жилых домах. В селе Долгоруково после падения беспилотника возник пожар в жилом доме. Пострадавших нет. Жильцы эвакуированы. На местах происшествий работают экстренные службы. Власти муниципалитетов проведут оценку ущерба, добавил Артамонов.

