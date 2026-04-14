Запорожская АЭС отключена от внешнего электроснабжения - РИА Новости Крым, 14.04.2026
Запорожская АЭС отключена от внешнего электроснабжения
Отключение Запорожской атомной электростанции от внешнего электроснабжения произошло утром во вторник, на объекте запущены дизель-генераторы. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.04.2026
Запорожская АЭС отключена от внешнего электроснабжения

На Запорожской АЭС отключено внешнее электроснабжение – запущены дизель-генераторы

07:10 14.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Отключение Запорожской атомной электростанции от внешнего электроснабжения произошло утром во вторник, на объекте запущены дизель-генераторы. Об этом сообщает Telegram-канал ЗАЭС.
"В результате действия автоматической защиты произошло отключение высоковольтной линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1"… В связи с потерей внешнего электроснабжения питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов", - говорится в сообщении.
Все дизель-генераторы были штатно запущены и работают в нормальном режиме, отметили в пресс-службе станции.
Отмечается, что технологические системы Запорожской АЭС находятся в безопасном состоянии. Персонал непрерывно контролирует параметры работы оборудования. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано.
Радиационный фон на промплощадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения находится в норме и не превышает естественных природных значений, добавили на объекте.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
