https://crimea.ria.ru/20260414/zaporozhskaya-aes-otklyuchena-ot-vneshnego-elektrosnabzheniya-1155183289.html

Запорожская АЭС отключена от внешнего электроснабжения

Отключение Запорожской атомной электростанции от внешнего электроснабжения произошло утром во вторник, на объекте запущены дизель-генераторы. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.04.2026

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/04/1129806754_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_868b01f105e8c9450deb423c440aec55.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Отключение Запорожской атомной электростанции от внешнего электроснабжения произошло утром во вторник, на объекте запущены дизель-генераторы. Об этом сообщает Telegram-канал ЗАЭС.Все дизель-генераторы были штатно запущены и работают в нормальном режиме, отметили в пресс-службе станции.Отмечается, что технологические системы Запорожской АЭС находятся в безопасном состоянии. Персонал непрерывно контролирует параметры работы оборудования. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано.Радиационный фон на промплощадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения находится в норме и не превышает естественных природных значений, добавили на объекте.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

