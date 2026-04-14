Заморозки в Крыму: где ударил мороз

2026-04-14T10:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В степных и предгорных районах Крыма заморозки на поверхности почвы в минувшие выходные достигали - 2 градусов мороза. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее информации, на поверхности почвы температура воздуха не опускалась ниже двух градусов мороза. Такие заморозки, по словам Любецкой, ущерба не нанесли.Ранее в республиканском главке МЧС России экстренное предупреждение из-за заморозков продлили до 15 апреля, в степных и предгорных районах Крыма сохранятся заморозки до -2. Кроме того, экстренное штормовое предупреждение из-за заморозков объявлено и на территории Кубани, где в воздухе и на поверхности почвы сохранится до -1…4 градуса.Как сообщили в минсельхозе Крыма, резкие перепады температур и высокая влажность воздуха привели к развитию ряда заболеваний озимых зерновых культур. В комментарии РИА Новости Крым кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель директора НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко отметила, что многие сельхозпредприятия из-за дождей не успели обработать посевы фунгицидами и гербицидами. Поэтому на многих полях сорняк уже обгоняет озимые. Но, с другой стороны, осадки сейчас – это именно то, что надо посевам.Министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк ранее рассказал, что январские морозы и снегопады не нанесли ущерба плодовым и сельхозкультурам в Крыму, поэтому в республике не ожидается снижения урожая. Единственные опасения у аграриев и садоводов сейчас вызывают возможные весенние заморозки.

