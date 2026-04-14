Заморозки в Крыму: где ударил мороз - РИА Новости Крым, 14.04.2026
Заморозки в Крыму: где ударил мороз
В степных и предгорных районах Крыма заморозки на поверхности почвы в минувшие выходные достигали - 2 градусов мороза. Об этом РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 14.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В степных и предгорных районах Крыма заморозки на поверхности почвы в минувшие выходные достигали - 2 градусов мороза. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"Заморозкам были подвержены степные, предгорные районы Крыма, в частности, Джанкойский, Красногвардейский, Раздольный районы, на востоке полуострова Владиславовка", - рассказала Любецкая.
По ее информации, на поверхности почвы температура воздуха не опускалась ниже двух градусов мороза. Такие заморозки, по словам Любецкой, ущерба не нанесли.
"В воздухе также было морозно: в Джанкойском, Красноперекопском, Раздольненском районах и на востоке полуострова - 1 градус, а в Нижнегорском до - 2 градусов", - добавила она.
Ранее в республиканском главке МЧС России экстренное предупреждение из-за заморозков продлили до 15 апреля, в степных и предгорных районах Крыма сохранятся заморозки до -2. Кроме того, экстренное штормовое предупреждение из-за заморозков объявлено и на территории Кубани, где в воздухе и на поверхности почвы сохранится до -1…4 градуса.
Как сообщили в минсельхозе Крыма, резкие перепады температур и высокая влажность воздуха привели к развитию ряда заболеваний озимых зерновых культур. В комментарии РИА Новости Крым кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель директора НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко отметила, что многие сельхозпредприятия из-за дождей не успели обработать посевы фунгицидами и гербицидами. Поэтому на многих полях сорняк уже обгоняет озимые. Но, с другой стороны, осадки сейчас – это именно то, что надо посевам.
Министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк ранее рассказал, что январские морозы и снегопады не нанесли ущерба плодовым и сельхозкультурам в Крыму, поэтому в республике не ожидается снижения урожая. Единственные опасения у аграриев и садоводов сейчас вызывают возможные весенние заморозки.
