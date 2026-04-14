Рейтинг@Mail.ru
За 12 лет в Крыму побывали более 70 миллионов туристов - РИА Новости Крым, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260414/za-12-let-v-krymu-pobyvali-bolee-70-millionov-turistov-1155192449.html
За 12 лет в Крыму побывали более 70 миллионов туристов
За 12 лет в Крыму побывали более 70 миллионов туристов - РИА Новости Крым, 14.04.2026
За 12 лет в Крыму побывали более 70 миллионов туристов
В Крым за 12 лет после воссоединения полуострова с Россией приехали более 70 миллионов туристов. Такие данные привел министр курортов и туризма Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 14.04.2026
2026-04-14T12:43
2026-04-14T12:43
туризм в крыму
туризм
внутренний туризм
сергей ганзий
минкурортов крыма
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111463/54/1114635488_0:182:5184:3098_1920x0_80_0_0_33a196263f7584388cfd3ae88406d779.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В Крым за 12 лет после воссоединения полуострова с Россией приехали более 70 миллионов туристов. Такие данные привел министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.По его словам, в 2026 году также ожидается успешный курортный сезон: "Мы видим и по динамике по итогам первых трех месяцев, и по тем данным, которые нам дают туроператоры, на летний высокий сезон у нас наблюдается рост бронирований в средствах отдыха в среднем на 17%".Министр напомнил, что 2026 год объявлен в Крыму Годом крымского гостеприимства, а министерством курортов и туризма создан единый медиаресурс для гостей полуострова, где можно отследить все мероприятия, которые будут происходить или происходили в течение года в Крыму. По его словам, для самых требовательных гостей Республика Крым готова предложить максимальное количество самых разнообразных вариантов отдыха – гастротуризм и санаторный отдых, культурный досуг и активные походы."В этом году мы сделаем еще семь этапов Большой Крымской тропы – от Ангарского перевала в сторону Бахчисарая, в этом году соединятся Большая Крымская и Большая Севастопольская тропы. С 1 мая заработает бювет минеральной воды в городе Саки", – анонсировал Ганзий ближайшие туристические события региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть мест для привалов оборудовали на Большой Севастопольской тропеКрым в пятерке лидеров внутреннего туризма на майские праздники - АТОРМайские праздники в Крыму – отельеры ожидают рост турпотока
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111463/54/1114635488_172:0:4780:3456_1920x0_80_0_0_ea9b53ffedd34cea6f9f5ae80aa40012.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, сергей ганзий, минкурортов крыма, крым, новости крыма
За 12 лет в Крыму побывали более 70 миллионов туристов

С 2014 года в Крыму побывали более 70 миллионов туристов – минкурортов

12:43 14.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Евгений Бондаренко / Перейти в фотобанкТуристы на экскурсии в горах Крыма
Туристы на экскурсии в горах Крыма - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости Крым . Евгений Бондаренко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В Крым за 12 лет после воссоединения полуострова с Россией приехали более 70 миллионов туристов. Такие данные привел министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.
"За 12 лет более 70 миллионов человек за этот период времени мы встретили в Республике Крым, с 2014-го года, с момента возвращения Республики Крым в родную гавань", – сказал он при встрече 25-миллионного пассажира на вокзале в Симферополе.
По его словам, в 2026 году также ожидается успешный курортный сезон: "Мы видим и по динамике по итогам первых трех месяцев, и по тем данным, которые нам дают туроператоры, на летний высокий сезон у нас наблюдается рост бронирований в средствах отдыха в среднем на 17%".
Министр напомнил, что 2026 год объявлен в Крыму Годом крымского гостеприимства, а министерством курортов и туризма создан единый медиаресурс для гостей полуострова, где можно отследить все мероприятия, которые будут происходить или происходили в течение года в Крыму. По его словам, для самых требовательных гостей Республика Крым готова предложить максимальное количество самых разнообразных вариантов отдыха – гастротуризм и санаторный отдых, культурный досуг и активные походы.
"В этом году мы сделаем еще семь этапов Большой Крымской тропы – от Ангарского перевала в сторону Бахчисарая, в этом году соединятся Большая Крымская и Большая Севастопольская тропы. С 1 мая заработает бювет минеральной воды в городе Саки", – анонсировал Ганзий ближайшие туристические события региона.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Туризм в КрымуТуризмВнутренний туризмСергей ГанзийМинкурортов КрымаКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
