За 12 лет в Крыму побывали более 70 миллионов туристов

2026-04-14T12:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В Крым за 12 лет после воссоединения полуострова с Россией приехали более 70 миллионов туристов. Такие данные привел министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.По его словам, в 2026 году также ожидается успешный курортный сезон: "Мы видим и по динамике по итогам первых трех месяцев, и по тем данным, которые нам дают туроператоры, на летний высокий сезон у нас наблюдается рост бронирований в средствах отдыха в среднем на 17%".Министр напомнил, что 2026 год объявлен в Крыму Годом крымского гостеприимства, а министерством курортов и туризма создан единый медиаресурс для гостей полуострова, где можно отследить все мероприятия, которые будут происходить или происходили в течение года в Крыму. По его словам, для самых требовательных гостей Республика Крым готова предложить максимальное количество самых разнообразных вариантов отдыха – гастротуризм и санаторный отдых, культурный досуг и активные походы."В этом году мы сделаем еще семь этапов Большой Крымской тропы – от Ангарского перевала в сторону Бахчисарая, в этом году соединятся Большая Крымская и Большая Севастопольская тропы. С 1 мая заработает бювет минеральной воды в городе Саки", – анонсировал Ганзий ближайшие туристические события региона.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

